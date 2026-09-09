Caso Master: PF alerta Lula sobre risco de atraso de investigações

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A Polícia Federal (PF) alertou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na terça-feira, 8, que a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode atrasar investigações em andamento, incluindo a apuração sobre o Banco Master.

O alerta ocorreu após Mendonça determinar o afastamento temporário do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada.

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De acordo com informações da CNN Brasil, um dos principais motivos de preocupação da PF é a restrição determinada por Mendonça à produção e ao compartilhamento de relatórios de inteligência.

A medida pode dificultar o trabalho dos investigadores e afetar o andamento de apurações em curso.

Outro fator apontado pela corporação é a possibilidade de diretores da PF deixarem os cargos diante da indefinição sobre o comando da instituição.

Governo quer ir a fundo no caso Master

Um dos casos que preocupam o governo é o do Banco Master.

A expectativa era de que o relatório final da investigação fosse concluído no fim de setembro.

Lula conversou na terça-feira, 8, com Andrei Rodrigues e informou que a Advocacia-Geral da União (AGU) recorrerá da decisão de Mendonça para tentar reverter o afastamento.

O presidente também sinalizou que pretende conversar em breve com o presidente do STF, Edson Fachin, sobre a crise institucional envolvendo a Corte e a Polícia Federal.