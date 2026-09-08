Conheça delegado que assume comando da PF após afastamento de Andrei

Siga o A TARDE no Google

Após o afastamento preventivo do diretor-geral Andrei Rodrigues, determinado nesta terça-feira, 8, pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado William Marcel Murad assume temporariamente o comando da Polícia Federal (PF).

Até então diretor-executivo da corporação, cargo que ocupa desde janeiro de 2025, Murad tem mais de duas décadas de carreira na PF e acumula passagens por áreas consideradas estratégicas da instituição, como:

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inteligência;

Combate ao crime organizado;

Repressão ao tráfico de drogas;

Tecnologia e cooperação internacional.

Mais de duas décadas na PF

William Marcel Murad ingressou na Polícia Federal em 2002, ano em que ficou em primeiro lugar no 17º Curso de Formação Profissional para delegado da PF, realizado na Academia Nacional de Polícia.

Ele é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Também passou pela FBI National Academy, na Virgínia, nos Estados Unidos, em 2010. Dois anos depois, realizou o Curso Superior de Polícia da Academia Nacional de Polícia.

Além disso, a formação do delegado inclui cursos específicos de inteligência. Em 2003, participou de treinamento em Inteligência Antidrogas na Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas, em Lima, no Peru. Em 2005, fez o Curso de Inteligência Policial da própria PF.

Murad passou por diferentes áreas operacionais da corporação antes de chegar aos cargos de direção em Brasília. Entre 2002 e 2004, atuou na Superintendência da PF em Pernambuco, onde foi chefe substituto da Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Na sequência, seguiu para o Rio Grande do Norte. De 2004 a 2008, exerceu funções de comando no estado, incluindo as chefias da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, do Núcleo de Inteligência Policial e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

Já entre 2008 a 2010, comandou a Divisão de Repressão a Crimes Fazendários da PF. Em seguida, assumiu a chefia da Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto (SP), onde permaneceu até 2013. Antes de chegar à Diretoria-Executiva, Murad passou mais de três anos no exterior.

De novembro de 2021 a dezembro de 2024, foi adido policial federal no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, função ligada à cooperação policial internacional.

William Marcel Murad retornou ao Brasil e, em janeiro de 2025, assumiu a Diretoria-Executiva da PF.

Ele também é instrutor da Academia Nacional de Polícia, fluente em inglês, tem espanhol avançado e francês básico.

Afastamento de Andrei Rodrigues

Mendonça determinou o afastamento preventivo de Andrei ao apontar irregularidades na produção de relatórios de inteligência que, segundo o ministro, envolveram monitoramento e “coleta dirigida” de informações sobre ele e sobre o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Os afastamentos são preventivos e não representam condenação dos delegados.