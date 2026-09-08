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REAÇÃO

AGU pede ao STF suspensão de decisão que afastou Andrei Rodrigues

AGU destaca que a descontinuidade abrupta compromete o funcionamento da corporação

Anderson Ramos
Por
Jorge Messias assinou documento.
Jorge Messias assinou documento. - Foto: Ton Molina / STF
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A Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu nesta terça-feira, 8, em caráter de urgência, pedido de suspensão de liminar dirigido ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin.

A medida visa suspender os efeitos de decisão monocrática proferida pelo ministro André Mendonça, que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor da corporação, Leandro Almada.

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Assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e por outros membros da direção da AGU, a peça de sustentação da existência de grave dano à ordem pública e administrativa. O argumento é que o afastamento cautelar viola frontalmente a prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República para provar e desprovar as acusações de direção da Polícia Federal.

A AGU destaca também que a descontinuidade abrupta na gestão do órgão compromete o funcionamento das atividades da polícia judiciária e gera risco de desorganização institucional.

Segundo a petição, o conjunto fático atrelado à produção e à divulgação de relatórios de inteligência da Polícia Federal já foi encontrado sob a condução direta da Presidência da Suprema Corte desde 3 de setembro de 2026.

Esse procedimento delimitou pontos de investigação e concedeu prazo de cinco dias úteis para manifestação de autoridades, inclusive dos diretores da PF afastados. Para a União, a decisão monocrática concorrente antecipou julgamentos cautelares e submeteu ao referendo da Segunda Turma do STF questão solicitada pelo próprio ministro-relator como de competência do Plenário.

Diante do quadro de urgência, a AGU exige a concessão de liminar para suspender imediatamente o afastamento dos dirigentes e a subsequente confirmação do pedido no mérito até manifestação definitiva do órgão competente.

Fachin pode assumir relatoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, está avaliando suspender temporariamente do ministro André Mendonça a condução das investigações relacionadas ao Banco Master e ao escândalo envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A possibilidade é que Fachin assuma as reportagens dos casos como forma de tentar conter a crise entre membros da Corte.

A possibilidade de mudança nas reportagens começou a ser comprovada antes da decisão tomada por Mendonça nesta terça-feira, 8, que determinava o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

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Lula liga para Andrei

O agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu uma ligação do presidente Lula (PT), nesta terça-feira, 8, após o dirigente ter sido retirado da carga após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela decisão.

Na ligação, o petista manifestou indignação com a decisão proferida inicialmente de forma monocrática por Mendonça e referendada em seguida pelo colegiado, de acordo com o colunista Túlio Amâncio, do SBT News.

Ainda durante uma conversa, Lula afirmou que quer receber Andrei Rodrigues pessoalmente, ainda nesta terça-feira, 8, para discutir o episódio.

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AGU André Mendonça Andrei Rodrigues Jorge Messias

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