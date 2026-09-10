Lula diz que Fachin colocou ‘ordem na casa’ ao conter crise no STF

O presidente Lula (PT) elogiou a intervenção do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, na crise interna da Corte. Em sabatina realizada pelo canal SBT News nesta quinta-feira, 10, o presidente criticou a exposição pública das divergências dos membros do STF.

“Fachin colocou um pouco de ordem na casa [...] Não podemos aceitar que os ministros da Suprema Corte fiquem brigando um com o outro, dando declaração do outro, um acusando o outro, e a sociedade passiva assistindo", disse o presidente.

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Fachin adotou na quarta-feira, 9, uma série de decisões para conter o confronto entre integrantes do Supremo. O presidente da Corte suspendeu as determinações conflitantes de André Mendonça e Flávio Dino sobre a cúpula da Polícia Federal, estabeleceu controle da Presidência sobre procedimentos que envolvam ministros e retirou Alexandre de Moraes da relatoria do Inquérito das Fake News.

Investigação contra Moraes

Na ocasião, Lula também defendeu que o ministro Alexandre de Moraes seja investigado diante das suspeitas levantadas nas apurações do caso Master.

Do presidente da Suprema Corte ao presidente da República, do mais simples catador de papel de qualquer um desse Brasil, ao mais rico empresário, todos que tiverem suspeita de ter cometido qualquer equívoco, tem que ser investigado Lula sobre a crise no STF

O presidente relacionou a apuração à necessidade de recuperar a confiança no STF. Segundo Lula, a Corte deve investigar os fatos, divulgar as informações e responsabilizar quem tiver cometido irregularidades, porque "é importante recuperar o prestígio da instituição Suprema Corte diante dos olhos da sociedade brasileira".