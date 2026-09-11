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ELEIÇÕES 2026

Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta sexta-feira (11/9)

Compromissos dos postulantes envolvem caminhadas e ações em regiões da capital

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur
Jerônimo Rodrigues, ACM Neto e Ronaldo Mansur - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram
Eleições 2026

A pouco mais de 20 dias para o primeiro turno das eleições ao governo do Bahia, os candidatos intensificam as agendas oficiais de campanha, nesta sexta-feira, 11, especialmente com compromissos no interior do estado. Alguns, no entanto, participam de ações em Salvador.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • 8h - Caminhada em Valença

Tarde

  • 15h - Caminhada em Jequié

ACM Neto (União)

Manhã

  • Participa de caminhada no município de Barra, concentração na Praça do Coreto

Tarde

  • Reuniões com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia

Noite

  • Participa da inauguração de comitê e de comício em Itaberaba

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 10h - Gravação de programa com candidato a deputado em Feira de Santana
  • 12h30 - Almoço com coordenadores e lideranças do PSOL de Feira de Santana

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Noite

  • 18h - Reunião com apoiadores em Alagoinhas

Aroldo Félix (UP)

Noite

  • 18h30 - entrevista para o Band Cidade

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • 8h - Reunião com professores e alunos da Associação AFA (Augêncio Félix de Almeida)

Tarde

  • 14h - Reunião com lideranças comunitárias no Stiep
  • 17h - Reunião com lideranças comunitárias em Amaralina
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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