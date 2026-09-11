ELEIÇÕES 2026
Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta sexta-feira (11/9)
Compromissos dos postulantes envolvem caminhadas e ações em regiões da capital
Por Yuri Abreu
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A pouco mais de 20 dias para o primeiro turno das eleições ao governo do Bahia, os candidatos intensificam as agendas oficiais de campanha, nesta sexta-feira, 11, especialmente com compromissos no interior do estado. Alguns, no entanto, participam de ações em Salvador.
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- 8h - Caminhada em Valença
Tarde
- 15h - Caminhada em Jequié
ACM Neto (União)
Manhã
- Participa de caminhada no município de Barra, concentração na Praça do Coreto
Tarde
- Reuniões com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia
Noite
- Participa da inauguração de comitê e de comício em Itaberaba
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 10h - Gravação de programa com candidato a deputado em Feira de Santana
- 12h30 - Almoço com coordenadores e lideranças do PSOL de Feira de Santana
Leia Também:
Noite
- 18h - Reunião com apoiadores em Alagoinhas
Aroldo Félix (UP)
Noite
- 18h30 - entrevista para o Band Cidade
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- 8h - Reunião com professores e alunos da Associação AFA (Augêncio Félix de Almeida)
Tarde
- 14h - Reunião com lideranças comunitárias no Stiep
- 17h - Reunião com lideranças comunitárias em Amaralina