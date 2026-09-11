Governo da Bahia: veja agenda dos candidatos nesta sexta-feira (11/9)

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A pouco mais de 20 dias para o primeiro turno das eleições ao governo do Bahia, os candidatos intensificam as agendas oficiais de campanha, nesta sexta-feira, 11, especialmente com compromissos no interior do estado. Alguns, no entanto, participam de ações em Salvador.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

8h - Caminhada em Valença

Tarde

15h - Caminhada em Jequié

ACM Neto (União)

Manhã

Participa de caminhada no município de Barra, concentração na Praça do Coreto

Tarde

Reuniões com lideranças políticas de diversas regiões da Bahia

Noite

Participa da inauguração de comitê e de comício em Itaberaba

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

10h - Gravação de programa com candidato a deputado em Feira de Santana

12h30 - Almoço com coordenadores e lideranças do PSOL de Feira de Santana

Noite

18h - Reunião com apoiadores em Alagoinhas

Aroldo Félix (UP)

Noite

18h30 - entrevista para o Band Cidade

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

8h - Reunião com professores e alunos da Associação AFA (Augêncio Félix de Almeida)

Tarde