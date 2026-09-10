TRE-BA proíbe uso de mulheres nuas em campanha após polêmica em Salvador

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que a coligação “Unidos para Mudar a Bahia”, do candidato ao Governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), não utilize mulheres nuas, seminuas ou com o corpo pintado em atos de campanha. Em caso de descumprimento, a decisão estabelece multa de R$ 50 mil por ato e por responsável.

A determinação foi assinada pelo desembargador Mhércio Cerqueira Monteiro após representação apresentada pela coligação “Mais Bahia, Mais Brasil”. O processo trata de um episódio ocorrido durante uma carreata realizada em 28 de agosto, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a decisão, duas mulheres foram colocadas sobre um mini-trio elétrico durante o ato, com os corpos “aparentemente nus e pintados com as cores da campanha”. Para o desembargador eleitoral, ficou “incontroverso” o uso da figura feminina como forma de chamar atenção para o evento político.

Defesa alegou falta de conhecimento

A defesa de ACM Neto afirmou que o candidato e a coordenação da campanha não tinham conhecimento prévio da presença das mulheres. Segundo os argumentos apresentados no processo divulgados pelo Bahia.ba, a iniciativa teria partido de apoiadores ligados ao entorno da candidatura do deputado estadual Emerson Penalva.

Penalva, aliado de ACM Neto e candidato pelo PP, também negou responsabilidade pelo episódio. Em nota apresentada no processo, afirmou que a iniciativa partiu exclusivamente de um eleitor que participou do ato e não teve “qualquer consulta, conhecimento prévio ou autorização da coordenação da campanha”.

“Lamento profundamente o episódio e peço desculpas pelo constrangimento causado a companheiros, companheiras e todas e todos da sociedade que possam ter se sentido desrespeitados ou desconfortáveis com a situação”, declarou o deputado.

Caso gerou repercussão política

As duas mulheres, com os corpos pintados de azul, cor associada à campanha de ACM Neto, foram filmadas sobre um carro de som durante a carreata. As imagens circularam nas redes sociais e provocaram críticas de adversários políticos.

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), repudiou o episódio durante um evento eleitoral.

“Botaram mulheres nuas em cima de um carro, duas moças. Corpo de mulher não é atração de votos”, afirmou.

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) também criticou a utilização da nudez em atos eleitorais e afirmou que esse recurso não deveria ser usado para atrair votos.