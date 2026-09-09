Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Candidatos e partidos devem enviar balanço parcial até 13 de setembro

Envio do balanço financeiro é feito integralmente por meio da plataforma Conta+JE

Rodrigo Tardio
Por
Relatório precisa discriminar todas as receitas recebidas e despesas efetuadas
Relatório precisa discriminar todas as receitas recebidas e despesas efetuadas - Foto: Divulgação | TRE-BA
Eleições 2026

Postulantes aos cargos eletivos do pleito deste ano e siglas partidárias têm entre hoje, 9 de setembro, e o próximo domingo, 13, para encaminhar a prestação de contas parcial à Justiça Eleitoral.

O envio do balanço financeiro é feito integralmente por meio da plataforma Conta+JE, no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divulgação pública dos extratos contábeis ocorrerá em 15 de setembro.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O relatório precisa discriminar todas as receitas recebidas e as despesas efetuadas — financeiras ou estimáveis em dinheiro — desde o início do período eleitoral até o dia 8 de setembro.

Obrigação estendida

A obrigação estende-se também a candidatos que renunciaram, foram substituídos ou tiveram a candidatura indeferida, além das comissões e diretórios estaduais e municipais das legendas.

No preenchimento do formulário, as candidaturas e partidos devem declarar os nomes e CPFs das pessoas físicas doadoras, bem como os CNPJs de legendas ou concorrentes que realizaram repasses.

Devem constar ainda os valores arrecadados, o detalhamento das despesas contratadas com a identificação dos fornecedores e os dados do advogado responsável pela prestação.

Leia Também:

INCONGRUÊNCIA

​Dal Barreto divide palanque com prefeitos da base de Jerônimo na Bahia
​Dal Barreto divide palanque com prefeitos da base de Jerônimo na Bahia imagem

CRISE

Sessão no STF é suspensa após Dino anular afastamento da cúpula da PF
Sessão no STF é suspensa após Dino anular afastamento da cúpula da PF imagem

MERCADO DA MENTIRA

Lula lança portal que compara preços de alimentos com gestão Bolsonaro
Lula lança portal que compara preços de alimentos com gestão Bolsonaro imagem

Atenção ao prazo

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) adverte que a falta de envio, o atraso ou a inserção de dados falsos constituem infração grave, de acordo com a Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada pela Resolução nº 23.752/2026. A irregularidade será considerada no julgamento da prestação de contas final.

Para auxiliar a prestação de informações, a unidade de contas do TRE-BA atuará em regime de plantão no próximo domingo (13), das 8h às 16h, atendendo pelo e-mail [email protected] e pelos telefones (71) 3373-7037, 7038, 7051 e 7383.

Eventuais correções nos dados enviados só poderão ser aceitas até a data limite para a entrega do balanço final, desde que aceita a justificativa pela autoridade judicial e enviada a retificação via Conta+JE.

Tecnologia e agilidade

Criado para digitalizar o fluxo contábil de campanha, o sistema Conta+JE extinguiu a necessidade de entrega de mídias físicas nos cartórios e tribunais. A aplicação funciona conectada ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), ao CAND e ao cadastro da Receita Federal.

O cruzamento dos dados preenche automaticamente as informações de doadores e prestadores de serviço, reduzindo erros de digitação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Conta+JE eleições 2023 Justiça Eleitoral prestação de contas transparência financeira TRE Bahia

Relacionadas

Mais lidas