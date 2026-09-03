Seis candidatos à Presidência da República são aprovados pelo TSE

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As eleições de outubro terão seis chapas de candidatos à Presidência da República. A aprovação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última quarta-feira, 2, por unanimidade.

Os registros aceitos foram os listados abaixo, contendo os candidatos e seus respectivos vices:

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Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB);

Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU);



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB);

Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo);

Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL);



Samara Martins e Raquel Brício (UP).

A deliberação do TSE ocorreu durante sessão virtual, na qual os ministros registram os votos no sistema da Corte e não há votação presencial.

Sobre a aprovação

Até o momento, os sete ministros analisaram os pedidos já apreciados e, por unanimidade, concluíram que os candidatos apresentaram a documentação exigida e estão aptos a disputar o pleito.



Dos 13 pedidos de registro de candidatura recebidos pelo tribunal, sete ainda serão julgados, juntamente com os respectivos pedidos de registro dos candidatos a vice.

Segue a lista das chapas que ainda serão julgadas:

Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante);

Renan Santos e Coronel Medina (Missão);



Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC);

Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB);

Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO);



Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD);

Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata).

No caso de Pablo Marçal, o TSE já determinou que o candidato deve ficar proibido temporariamente de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), Marçal está inelegível até 2032 após ser condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por oferecer gravações de vídeos a vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O caso aconteceu durante as eleições municipais de 2024.

Diante da condenação, os ministros aceitaram um pedido de liminar apresentado pelo MPE para suspender a campanha de Marçal até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analise definitivamente o registro de candidatura.

Quando ocorrerá a eleição?

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.