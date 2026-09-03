POLÍTICA
Seis candidatos à Presidência da República são aprovados pelo TSE
Ainda há sete pedidos para serem analisados
As eleições de outubro terão seis chapas de candidatos à Presidência da República. A aprovação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última quarta-feira, 2, por unanimidade.
Os registros aceitos foram os listados abaixo, contendo os candidatos e seus respectivos vices:
- Edmilson Costa e Cleusa Santos (PCB);
- Hertz Dias e Vanessa Portugal (PSTU);
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB);
- Romeu Zema e Eduardo Girão (Novo);
- Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar (PL);
- Samara Martins e Raquel Brício (UP).
A deliberação do TSE ocorreu durante sessão virtual, na qual os ministros registram os votos no sistema da Corte e não há votação presencial.
Sobre a aprovação
Até o momento, os sete ministros analisaram os pedidos já apreciados e, por unanimidade, concluíram que os candidatos apresentaram a documentação exigida e estão aptos a disputar o pleito.
Dos 13 pedidos de registro de candidatura recebidos pelo tribunal, sete ainda serão julgados, juntamente com os respectivos pedidos de registro dos candidatos a vice.
Segue a lista das chapas que ainda serão julgadas:
- Augusto Cury e Júlio Delgado (Avante);
- Renan Santos e Coronel Medina (Missão);
- Clariana Barão e Fabiana Torquato (DC);
- Pablo Marçal e Leonardo Avalanche (PRTB);
- Rui Costa Pimenta e Antônio Carlos (PCO);
- Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab (PSD);
- Wilson Grassi e Suêd Haidar (Democrata).
No caso de Pablo Marçal, o TSE já determinou que o candidato deve ficar proibido temporariamente de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.
Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), Marçal está inelegível até 2032 após ser condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por oferecer gravações de vídeos a vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O caso aconteceu durante as eleições municipais de 2024.
Diante da condenação, os ministros aceitaram um pedido de liminar apresentado pelo MPE para suspender a campanha de Marçal até que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analise definitivamente o registro de candidatura.
Quando ocorrerá a eleição?
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.