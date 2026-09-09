Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRISE

Sessão no STF é suspensa após Dino anular afastamento da cúpula da PF

Cancelamento vem meio a impasse sobre atuação de ministros e investigações da PF

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Fachin vinha sendo pressionado por integrantes do Tribunal a pautar em plenário as controvérsias relacionadas aos relatórios da PF
Fachin vinha sendo pressionado por integrantes do Tribunal a pautar em plenário as controvérsias relacionadas aos relatórios da PF - Foto: Gustavo Carmo | STF
Eleições 2026

​O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu cancelar a sessão do plenário da Corte agendada para esta quarta-feira, 9.

A medida foi tomada poucas horas após o ministro Flávio Dino determinar a recondução imediata de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​A suspensão dos trabalhos ocorre em um momento de acentuada crise e divisão interna na Corte.

Nos últimos dias, Fachin vinha sendo pressionado por integrantes do Tribunal a pautar em plenário as controvérsias relacionadas aos relatórios da PF, além de episódios envolvendo os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes.

Suspensão dos trabalhos ocorre em um momento de acentuada crise na Corte
Suspensão dos trabalhos ocorre em um momento de acentuada crise na Corte - Foto: Fellipe Sampaio | STF

Entenda o imbróglio que deu start à crise no STF

​O imbróglio ganhou força na terça-feira, 8, quando Mendonça assinou o afastamento preventivo dos dois delegados, atendendo a uma representação do Partido Novo. Na ocasião, o magistrado questionou a elaboração e o fluxo de relatórios produzidos pela corporação.

​A decisão de Mendonça, contudo, foi neutralizada nesta quarta-feira por Flávio Dino, que garantiu o retorno imediato da cúpula da PF.

Leia Também:

PUXÃO DE ORELHA

Lula cobra STF após crise: "Brasil precisa saber a verdade"
Lula cobra STF após crise: "Brasil precisa saber a verdade" imagem

REVIRAVOLTA

Presidenciáveis reagem após Flávio Dino derrubar decisão de André Mendonça
Presidenciáveis reagem após Flávio Dino derrubar decisão de André Mendonça imagem

MAIS UM CAPÍTULO

Flávio Dino desafia André Mendonça e reconduz Andrei Rodrigues à PF
Flávio Dino desafia André Mendonça e reconduz Andrei Rodrigues à PF imagem

Ao fundamentar o despacho, Dino sustentou que o Partido Novo não dispõe de legitimidade jurídica para requerer cautelares pessoais em processos penais e destacou que a discussão deve ser submetida ao Plenário do STF.

Flávio Dino critica André Mendonça e questiona atuação do colega

​Dino ainda fez duras críticas a Mendonça, questionando a imparcialidade do colega para atuar no caso e se ele poderia figurar como "juiz de si mesmo" ao deliberar sobre investigações que fazem menção ao seu próprio nome.

Por fim, a decisão proíbe a aplicação de novas medidas cautelares contra os delegados por atos praticados no cumprimento regular de suas funções institucionais e ordens judiciais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça edson fachin Flávio Dino polícia federal STF

Relacionadas

Mais lidas