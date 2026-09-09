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PUXÃO DE ORELHA

Lula cobra STF após crise: "Brasil precisa saber a verdade"

Presidente se manifestou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 9

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Lula (PT) cobrou explicações do Supremo Tribunal Federal (STF) após a crise sem precedentes que tomou conta da Corte nos últimos dias e em meio aos desdobramentos do Caso Master, que afetaram o ministro Alexandre de Moraes.

Em postagem no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 9, o petista afirmou que o povo brasileiro "precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário".

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Ainda conforme Lula, é preciso mais transparência e combater os vazamentos seletivos que impactam na campanha eleitoral. Ele relembrou o exemplo do que ocorreu na Operação Spoofing, conduzida pelo ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski.

"É urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade", disparou o presidente.

O que foi a Operação Spoofing?

A Operação Spoofing é uma investigação da Polícia Federal (PF) deflagrada em 23 de julho de 2019 com o objetivo de apurar a invasão hacker às contas do Telegram de autoridades brasileiras, incluindo procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro.

O termo spoofing refere-se à falsificação tecnológica usada para enganar sistemas, que permitiu aos invasores clonar os números telefônicos das vítimas para interceptar seus códigos de acesso ao aplicativo.

Um dos presos ao longo dos trabalhos, Walter Delgatti Neto, admitiu à PF que entrou nas contas de procuradores da Lava Jato e confirmou que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil; ele disse não ter alterado o conteúdo e não ter recebido dinheiro por isso.

Investigadores dizem que os hackers tiveram acesso ao código enviado pelos servidores do aplicativo Telegram ao celular das vítimas para abrir a versão do aplicativo no navegador.

Sessão no STF é suspensa após Dino anular afastamento da cúpula da PF

​O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu cancelar a sessão do plenário da Corte agendada para esta quarta-feira, 9.

A medida foi tomada poucas horas após o ministro Flávio Dino determinar a recondução imediata de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal e de Leandro Almada à Diretoria de Inteligência Policial.

​A suspensão dos trabalhos ocorre em um momento de acentuada crise e divisão interna na Corte.

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Tags

Alexandre de Moraes André Mendonça caso master Lula STF

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