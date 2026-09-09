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PREOCUPANTE

Quase 50% dos brasileiros têm pouca ou nenhuma confiança no STF

Pesquisa mediu o impacto da crise institucional dentro do Supremo Tribunal Federal

Edvaldo Sales
Por
Pesquisa mediu o impacto da crise institucional dentro do Supremo Tribunal Federal
Pesquisa mediu o impacto da crise institucional dentro do Supremo Tribunal Federal - Foto: Gustavo Moreno | STF

A pesquisa Meio/Ideia, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgada nesta quarta-feira, 9, revelou que 49,7% dos entrevistados têm pouca ou nenhuma confiança no Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante o levantamento, os entrevistados responderam à pergunta: “Quanta confiança você tem em cada uma das instituições – O Supremo Tribunal Federal?”.

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Os resultados foram os seguintes:

  • Nenhuma: 21,3%
  • Pouca: 28,4%
  • Alguma: 31,2%
  • Muita: 7,3%
  • Não sabe: 11,7%

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Realizado entre os dias 4 e 7 de setembro com 1,5 mil entrevistados, o levantamento mede o impacto da crise institucional dentro do STF, após a divulgação de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes no âmbito da investigação sobre o Banco Master.

O conteúdo mostrou relação próxima entre os dois e passou a ser usado para questionar a atuação de Moraes no que se refere ao banco. O caso é relatado pelo ministro André Mendonça, que determinou o levantamento do sigilo do material.

Depois disso, a discussão passou a envolver também a atuação dos próprios ministros. Moraes pediu que Mendonça fosse investigado por suspeita de abuso de autoridade e usou um relatório da Polícia Federal para fundamentar o pedido.

Mendonça questionou a produção e o uso desse documento e afirmou que a PF havia reunido informações sobre sua atuação de forma irregular.

O caso chegou à Polícia Federal quando Mendonça determinou, na terça-feira, 8, o afastamento do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência do órgão, Leandro Almada.

Além disso, a decisão envolveu o governo Lula, já que Rodrigues é subordinado ao Executivo. O Planalto recorreu da decisão do afastamento.

Moraes e Vorcaro

Os entrevistados também foram questionados sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Entre os entrevistados, 75,5% disseram já ter ouvido falar do caso. Outros 24,5% afirmaram não ter ouvido falar.

A pesquisa perguntou, entre aqueles que disseram conhecer o episódio, se o caso seria um problema de um ministro em particular ou do Supremo como instituição.

Os resultados foram:

  • É um problema de um ministro em particular: 18,2%
  • É um problema do Supremo Tribunal Federal como instituição: 30%
  • É um problema do STF e de um ministro específico: 40,5%
  • Não sabe: 11,3%

Percepção sobre decisões dos ministros

Ademais, o levantamento apresentou aos entrevistados a frase: “Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem mais por interesse próprio do que pela lei”.

Sobre isso, 51,6% concordaram com a afirmação. Outros 10,9% discordaram, enquanto 23,9% disseram não concordar nem discordar. Outros 13,6% não souberam responder.

A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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STF supremo tribunal federal

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