Luiza Trajano e Luciano Huck puxam campanha por faxinaço no STF; veja lista

A empresária Luiza Trajano e o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, puxaram uma campanha por uma espécie de "faxinaço" no Supremo Tribunal Federal (STF), após a crise que se instalou na Corte e que tem dois dos seus ministros envolvidos: André Mendonça e Alexandre de Moraes.

Nesta quarta-feira, 9, Trajano, Luciano Huck e os demais signatários tornaram público o manifesto “Pela Lei e pelo Brasil”. O texto é acompanhado de uma petição pública aberta à adesão de qualquer cidadão e tem como objetivo cobrar apuração completa do Supremo em meio aos conflitos no órgão.

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Proximidade das eleições eleva urgência na apuração

A iniciativa pede urgência às instituições — a exemplo do STF — para apurar os fatos, uma vez que “estamos a poucas semanas das eleições”.

O documento afirma que a situação alcança ministros do Supremo e as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, do Congresso Nacional, o núcleo próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e do atual Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O que já se tornou público em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou possam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos”, prossegue o texto.

O que pedem os signatários do texto

Os cidadãos que assinaram o texto, após as reflexões, fizeram os seguintes pedidos:

Apuração completa, célere e independente dos fatos e responsabilidades;

Afastamento cautelar de quem for formalmente investigado;

Adoção de código de conduta vinculante para as cortes superiores e os órgãos de investigação e acusação.

Veja a lista completa dos cidadãos e personalidades que assinaram o manifesto: