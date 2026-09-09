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HOME > POLÍTICA

CRISE NO JUDICIÁRIO

Luiza Trajano e Luciano Huck puxam campanha por faxinaço no STF; veja lista

Manifesto “Pela Lei e pelo Brasil” foi tornado público nesta quarta-feira, 9

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Luiz Trajano e Luciano Huck
Luiz Trajano e Luciano Huck - Foto: Montagem | Divulgação e Reprodução/TV Globo
Eleições 2026

A empresária Luiza Trajano e o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, puxaram uma campanha por uma espécie de "faxinaço" no Supremo Tribunal Federal (STF), após a crise que se instalou na Corte e que tem dois dos seus ministros envolvidos: André Mendonça e Alexandre de Moraes.

Nesta quarta-feira, 9, Trajano, Luciano Huck e os demais signatários tornaram público o manifesto “Pela Lei e pelo Brasil”. O texto é acompanhado de uma petição pública aberta à adesão de qualquer cidadão e tem como objetivo cobrar apuração completa do Supremo em meio aos conflitos no órgão.

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Proximidade das eleições eleva urgência na apuração

A iniciativa pede urgência às instituições — a exemplo do STF — para apurar os fatos, uma vez que “estamos a poucas semanas das eleições”.

O documento afirma que a situação alcança ministros do Supremo e as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, do Congresso Nacional, o núcleo próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e do atual Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O que já se tornou público em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou possam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos”, prossegue o texto.

O que pedem os signatários do texto

Os cidadãos que assinaram o texto, após as reflexões, fizeram os seguintes pedidos:

  • Apuração completa, célere e independente dos fatos e responsabilidades;
  • Afastamento cautelar de quem for formalmente investigado;
  • Adoção de código de conduta vinculante para as cortes superiores e os órgãos de investigação e acusação.

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Veja a lista completa dos cidadãos e personalidades que assinaram o manifesto:

  • Aldemir Drummond
  • Alexandra S. de Vasconcelos Segatin
  • Aloísio Araújo Álvaro de Souza
  • Amaury G. Bier
  • Ana Beatriz Macedo da Costa
  • Ana Carla Abrão
  • Ana Couto
  • Ana Fontes
  • Ana Maria Diniz
  • Ana Paula Machado Pessoa
  • Ana Paula Vescovi
  • André Lara Resende
  • Anelise Lara
  • Antônio Angelo Faragone
  • Antônio Carlos Pipponzi
  • Antônio Kandir
  • Antônio Matias
  • Arminio Fraga
  • Betânia Tanure
  • Candido Botelho Bracher
  • Carla Schmitzberger
  • Carolina Etlin
  • Clarissa Lins
  • Cláudio Coutinho Mendes
  • Cláudio L. S. Haddad
  • Cláudio Manoel
  • Clóvis Carvalho
  • Conrado Hübner Mendes
  • Corrado Varoli
  • Cristina Pinotti
  • Daniel Slaviero
  • Daniella Raimundo
  • David Zylbersztajn
  • Denis Mizne
  • Diego Barreto
  • Eduardo Bartolomeo
  • Eduardo de Almeida Pires Filho
  • Eduardo Mufarej
  • Eduardo Muylaert
  • Eduardo Sirotsky Melzer
  • Eduardo Vassimon
  • Elena Landau
  • Eliane Aleixo Lustosa
  • Eloise Torres Amado
  • Eugênio Mattar
  • Fábio C. Barbosa
  • Fábio Magalhães
  • Fábio Penteado Rodrigues
  • Fernando Reinach
  • Fersen Lambranho
  • Flávio Martins Rodrigues
  • Francisco de Costa e Silva
  • Frederico Trajano
  • Georges Grego
  • Gerald Reiss
  • Grupo "Mulheres do Brasil"
  • Guilherme Leal
  • Guilherme Passos
  • Gustavo Franco
  • Gustavo Ioschpe
  • Helena Barros
  • Hélio Mattar
  • Hélio Zylberstajn
  • Henri Philippe Reichstul
  • Horácio Lafer Piva
  • Irina Bullara
  • Jackson Schneider
  • Jacow Grajew
  • Jair Ribeiro
  • Jayme Garfinkel
  • Jean-Marc Etlin
  • Jessika Moreira
  • João Amoêdo
  • João Fernando G. Oliveira
  • João Laudo de Camargo
  • João Roberto Teixeira
  • Jorge Forbes
  • José César (Zeca) Martins
  • José Galló
  • José Luiz Alquéres
  • José Luiz Freire
  • José Márcio Camargo
  • José Pio Borges
  • José Roberto Ópice
  • José Vicente
  • Levindo O. Coelho Santos
  • Lourdes Sola
  • Luciano Huck
  • Luiz Chrysostomo
  • Luiza Helena Trajano
  • Lygia Pereira
  • Mailson da Nóbrega
  • Manuel Thedim
  • Marcello Brito
  • Marcelo André Lajchter
  • Marcelo Barbará
  • Marcelo Costa de Oliveira
  • Marcelo Kayath
  • Marcelo Madureira
  • Marcelo Mesquita
  • Marcelo P. L. Medeiros
  • Marcelo Silva
  • Marcos da Veiga Pereira
  • Marcos Knobel
  • Maria Helena Guimarães de Castro
  • Maria Isabel Bocater
  • Maria Silvia Bastos Marques
  • Martus Tavares
  • Maurício Lafer Chaves
  • Maurizio Mauro
  • Mauro Guizelini
  • Mayana Zatz
  • Mônica Rennó
  • Nelson Motta
  • Nildemar Secches
  • Oded Grajew
  • Oscar Ferreira da Silva
  • Oskar Metsavaht
  • Patrice Etlin
  • Paulo Hartung
  • Paulo Kakinoff
  • Paulo Niemeyer
  • Paulo Paiva
  • Paulo Sérgio Galvão
  • Pedro Bueno Pedro de Camargo Neto
  • Pedro Luiz Barreiros Passos
  • Pedro Parente
  • Pedro Wongtschowski
  • Persio Arida
  • Raul Cutait
  • Raul Trejos
  • Regina Esteves
  • Renato Fragelli Cardoso
  • Renato Klarnet
  • Ricardo Piquet
  • Ricardo Steinbruch
  • Roberto Castello Branco
  • Roberto Luiz Leme Klabin
  • Rodrigo Galindo
  • Sérgio Mindlin
  • Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
  • Sílvio Meira
  • Sônia Hess
  • Tanit Galdeano
  • Teresa R. Bracher
  • Teresa Vendramini
  • Tomás da Veiga Pereira
  • Verena Alves Peixoto
  • Verônica Rezende Coelho
  • Vicky Bloch
  • Vinícius Carrasco
  • Walter Schalka
  • Wanda Engel
  • Wilson Ferreira Junior
  • Wolff Klabin
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Alexandre de Moraes André Mendonça luciano huck luiza trajano STF

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