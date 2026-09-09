CRISE NO JUDICIÁRIO
Luiza Trajano e Luciano Huck puxam campanha por faxinaço no STF; veja lista
Manifesto “Pela Lei e pelo Brasil” foi tornado público nesta quarta-feira, 9
A empresária Luiza Trajano e o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, puxaram uma campanha por uma espécie de "faxinaço" no Supremo Tribunal Federal (STF), após a crise que se instalou na Corte e que tem dois dos seus ministros envolvidos: André Mendonça e Alexandre de Moraes.
Nesta quarta-feira, 9, Trajano, Luciano Huck e os demais signatários tornaram público o manifesto “Pela Lei e pelo Brasil”. O texto é acompanhado de uma petição pública aberta à adesão de qualquer cidadão e tem como objetivo cobrar apuração completa do Supremo em meio aos conflitos no órgão.
Proximidade das eleições eleva urgência na apuração
A iniciativa pede urgência às instituições — a exemplo do STF — para apurar os fatos, uma vez que “estamos a poucas semanas das eleições”.
O documento afirma que a situação alcança ministros do Supremo e as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, do Congresso Nacional, o núcleo próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e do atual Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“O que já se tornou público em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou possam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos”, prossegue o texto.
O que pedem os signatários do texto
Os cidadãos que assinaram o texto, após as reflexões, fizeram os seguintes pedidos:
- Apuração completa, célere e independente dos fatos e responsabilidades;
- Afastamento cautelar de quem for formalmente investigado;
- Adoção de código de conduta vinculante para as cortes superiores e os órgãos de investigação e acusação.
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Veja a lista completa dos cidadãos e personalidades que assinaram o manifesto:
- Aldemir Drummond
- Alexandra S. de Vasconcelos Segatin
- Aloísio Araújo Álvaro de Souza
- Amaury G. Bier
- Ana Beatriz Macedo da Costa
- Ana Carla Abrão
- Ana Couto
- Ana Fontes
- Ana Maria Diniz
- Ana Paula Machado Pessoa
- Ana Paula Vescovi
- André Lara Resende
- Anelise Lara
- Antônio Angelo Faragone
- Antônio Carlos Pipponzi
- Antônio Kandir
- Antônio Matias
- Arminio Fraga
- Betânia Tanure
- Candido Botelho Bracher
- Carla Schmitzberger
- Carolina Etlin
- Clarissa Lins
- Cláudio Coutinho Mendes
- Cláudio L. S. Haddad
- Cláudio Manoel
- Clóvis Carvalho
- Conrado Hübner Mendes
- Corrado Varoli
- Cristina Pinotti
- Daniel Slaviero
- Daniella Raimundo
- David Zylbersztajn
- Denis Mizne
- Diego Barreto
- Eduardo Bartolomeo
- Eduardo de Almeida Pires Filho
- Eduardo Mufarej
- Eduardo Muylaert
- Eduardo Sirotsky Melzer
- Eduardo Vassimon
- Elena Landau
- Eliane Aleixo Lustosa
- Eloise Torres Amado
- Eugênio Mattar
- Fábio C. Barbosa
- Fábio Magalhães
- Fábio Penteado Rodrigues
- Fernando Reinach
- Fersen Lambranho
- Flávio Martins Rodrigues
- Francisco de Costa e Silva
- Frederico Trajano
- Georges Grego
- Gerald Reiss
- Grupo "Mulheres do Brasil"
- Guilherme Leal
- Guilherme Passos
- Gustavo Franco
- Gustavo Ioschpe
- Helena Barros
- Hélio Mattar
- Hélio Zylberstajn
- Henri Philippe Reichstul
- Horácio Lafer Piva
- Irina Bullara
- Jackson Schneider
- Jacow Grajew
- Jair Ribeiro
- Jayme Garfinkel
- Jean-Marc Etlin
- Jessika Moreira
- João Amoêdo
- João Fernando G. Oliveira
- João Laudo de Camargo
- João Roberto Teixeira
- Jorge Forbes
- José César (Zeca) Martins
- José Galló
- José Luiz Alquéres
- José Luiz Freire
- José Márcio Camargo
- José Pio Borges
- José Roberto Ópice
- José Vicente
- Levindo O. Coelho Santos
- Lourdes Sola
- Luciano Huck
- Luiz Chrysostomo
- Luiza Helena Trajano
- Lygia Pereira
- Mailson da Nóbrega
- Manuel Thedim
- Marcello Brito
- Marcelo André Lajchter
- Marcelo Barbará
- Marcelo Costa de Oliveira
- Marcelo Kayath
- Marcelo Madureira
- Marcelo Mesquita
- Marcelo P. L. Medeiros
- Marcelo Silva
- Marcos da Veiga Pereira
- Marcos Knobel
- Maria Helena Guimarães de Castro
- Maria Isabel Bocater
- Maria Silvia Bastos Marques
- Martus Tavares
- Maurício Lafer Chaves
- Maurizio Mauro
- Mauro Guizelini
- Mayana Zatz
- Mônica Rennó
- Nelson Motta
- Nildemar Secches
- Oded Grajew
- Oscar Ferreira da Silva
- Oskar Metsavaht
- Patrice Etlin
- Paulo Hartung
- Paulo Kakinoff
- Paulo Niemeyer
- Paulo Paiva
- Paulo Sérgio Galvão
- Pedro Bueno Pedro de Camargo Neto
- Pedro Luiz Barreiros Passos
- Pedro Parente
- Pedro Wongtschowski
- Persio Arida
- Raul Cutait
- Raul Trejos
- Regina Esteves
- Renato Fragelli Cardoso
- Renato Klarnet
- Ricardo Piquet
- Ricardo Steinbruch
- Roberto Castello Branco
- Roberto Luiz Leme Klabin
- Rodrigo Galindo
- Sérgio Mindlin
- Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
- Sílvio Meira
- Sônia Hess
- Tanit Galdeano
- Teresa R. Bracher
- Teresa Vendramini
- Tomás da Veiga Pereira
- Verena Alves Peixoto
- Verônica Rezende Coelho
- Vicky Bloch
- Vinícius Carrasco
- Walter Schalka
- Wanda Engel
- Wilson Ferreira Junior
- Wolff Klabin