Deputada Sarah Poncio se pronuncia sobre prisão do pai pela PF

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Sarah Poncio quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a prisão de seu pai, o pastor Márcio Poncio, nesta quinta-feira, 2. A deputada federal (Solidariedade-RJ) alegou que acredita na inocência do empresário e que a verdade aparecerá em breve.

“Como filha, esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho absoluta confiança na inocência do meu pai e acredito que ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos no curso do processo, com todas as garantias asseguradas pela Constituição”, disse ela em nota enviada à imprensa.

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Filha do meio de Márcio, que é pai de outros dois, a deputada ainda reforçou que “respeita o trabalho das instituições e o regular andamento da investigação”.

Prisão de Márcio Poncio

Márcio Poncio foi preso pela Polícia Federal (PF) durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, juntamente com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar.

De acordo com informações da PF, a operação apura o suposto vazamento de informações sigilosas para a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e suposto envolvimento do pastor com a Máfia do Cigarro.

Sua ligação com o caso se deu após a apreensão de listas em poder de Adilsinho, que indicariam registros de supostos pagamentos indevidos no nome de Márcio. Juntamente com doações eleitorais e uma contabilidade ligada à lavagem de dinheiro da Máfia do Cigarro.

Ele foi encontrado pelos agentes federais em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O pedido de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), juntamente com o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 22 milhões.