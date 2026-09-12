TRE-BA manda suspender Instagram do deputado Diego Castro

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou, em decisão do juiz Antônio Marcelo Oliveira Libonati, a suspensão do Instagram do deputado estadual Diego Castro (PL), candidato à reeleição.

Em vídeo nas redes sociais, Diego contestou a decisão da Justiça Eleitoral, mesmo afirmando que acatará o pedido, e negou qualquer irregularidade na sua campanha,

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que diz o TRE?

Na decisão, o juiz, que é responsável pelo poder de polícia em propagandas eleitorais na internet, acatou uma denúncia feita por meio da plataforma ‘Pardal’.

Segundo a mesma denúncia, Diego teria informado o perfil @DIEGOCASTROBA ao fazer o registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral, o que não corresponde ao @diegocastroba usado pelo parlamentar bolsonarista.

O juiz também determinou que a Meta, responsável pelo Instagram, suspenda o perfil em até 24 horas, preservando os conteúdos publicados na página do deputado.

“A perseguição não tem limites [...] Eles não querem que a gente chegue lá, que a gente continue fazendo nosso trabalho, porque é claro que a luz incomoda as trevas”, disparou Diego Castro, que ainda completou.

“Mesmo tendo informado o perfil no registro de candidatura, a decisão afirma que essa informação não foi apresentada. Ou seja, o próprio registro mostra que o dado foi informado, mas a decisão diz o contrário”, afirmou o bolsonarista.