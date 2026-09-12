Prefeito do União Brasil adere a Jerônimo e participa de carreata

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Filiado ao União Brasil, o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), neste sábado, 12, durante ato de campanha no município.

Em fotos divulgadas nas redes sociais, Marcelo aparece com Jerônimo em cima de um dos carros da carreata. O movimento já era esperado nas últimas semanas, dada a aproximação recente entre os dois políticos.

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Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), candidatos ao Senado na chapa de Jerônimo, também marcaram presença no ato de campanha.

Jerônimo se compromete com o município

Ao chegar em Teixeira de Freitas e ser recebido por lideranças da região, Jerônimo Rodrigues se comprometeu a fortalecer os municípios do extremo-sul baiano em um eventual segundo mandato.

“Pés no chão do extremo-sul. É para me comprometer, garantindo essa coligação forte. Os investimentos que fizemos aqui foram fortes. Nós queremos ampliar, botar mais degraus, porque o extremo-sul merece”, destacou Jerônimo Rodrigues em vídeo.