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DESDE O PLANO REAL

Inflação no governo Lula é a menor antes de eleição desde 1994

IPCA acumula alta de 17,9% até agosto, abaixo dos 19% registrados no 2º mandato

Leo Almeida
Por
Plano Real foi implementado em 1994
Plano Real foi implementado em 1994 - Foto: © Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A inflação acumulada no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a menor registrada em um mandato presidencial até as vésperas de uma eleição desde a implantação do Plano Real, em 1994. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 17,9% entre janeiro de 2023 e agosto de 2026, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A comparação considera a inflação acumulada até agosto do quarto ano de cada governo, já que o IPCA de setembro de 2026 só será divulgado em 9 de outubro, cinco dias depois do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 4 de outubro.

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Até então, conforme reportagem da Folha de São Paulo, o menor acumulado nesse período pertencia ao segundo mandato de Lula, entre 2007 e 2010. Na ocasião, o IPCA havia registrado alta de 19% entre janeiro de 2007 e agosto de 2010.

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Inflação menor que em outros governos

O resultado do terceiro mandato de Lula também fica abaixo do registrado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), que antecedeu a atual gestão. Entre janeiro de 2019 e agosto de 2022, o IPCA acumulou alta de 25,3%.

Endividamento preocupa antes das eleições

Se a inflação acumulada apresenta um resultado relativamente favorável ao governo, o endividamento das famílias aparece como um dos pontos de preocupação para a gestão petista antes das eleições.

O percentual de famílias brasileiras com dívidas a vencer permaneceu no patamar recorde de 82% em agosto, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

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ipca Lula

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