"Quero transparência em tudo", diz Flávio após sigilo ceder no STF

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta sexta-feira, 11, que considera “positivo” o fim do sigilo do inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a divulgação dos documentos poderá confirmar que não houve irregularidades na produção.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva após uma visita a uma fábrica de motocicletas no Distrito Industrial de Manaus. Flávio afirmou que o financiamento do filme ocorreu por meio de uma relação privada e negou ter recebido recursos diretamente.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para mim é muito positivo tirar sigilo de tudo. Eu quero transparência em tudo, porque isso vai confirmar o que eu sempre falei: que não tem nada de errado com relação ao filme Flávio Bolsonaro - Candidato à Presidência da República

Flávio diz que financiamento foi privado

O senador passou a ser formalmente investigado em julho, por determinação do ministro André Mendonça, do STF. A existência do inquérito veio a público nesta sexta-feira, 11, após o relator retirar o sigilo de parte dos documentos relacionados ao caso.

De acordo com a investigação, a Polícia Federal (PF) apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados ao financiamento do filme junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do extinto Banco Master.

Flávio voltou a afirmar que não recebeu dinheiro diretamente para a produção. “No filme do Bolsonaro não tem um real, não tem nada para Flávio, tem patrocínio para um filme privado. Então, quanto mais transparência tiver, eu vou achar muito melhor essa transparência”, disse.

Investigação apura recursos destinados ao filme

O caso relacionado a Flávio é um dos dois inquéritos que tramitam no STF envolvendo o financiamento de Dark Horse. No procedimento relatado por André Mendonça, a PF investiga os repasses realizados por Vorcaro, incluindo a origem e o destino dos recursos.

A investigação também considera conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro que foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Nos diálogos, o senador teria solicitado recursos ao banqueiro para financiar a produção.

Segundo as informações que integram a investigação, Vorcaro teria destinado R$ 61 milhões ao filme por meio de um fundo nos Estados Unidos. Flávio também teria negociado um repasse de US$ 24 milhões, valor que correspondia a cerca de R$ 134 milhões na época.

Flávio pede divulgação completa dos autos

Durante a entrevista, o candidato defendeu que o ministro André Mendonça retire o sigilo de todo o conteúdo da investigação. Para Flávio, o acesso aos documentos permitirá que a população acompanhe as apurações e avalie as informações apresentadas pelas autoridades.

“Eu peço ao ministro André Mendonça: abra o sigilo, o sigilo de tudo, mostra tudo para o povo, merece saber e diferenciar quem está certo, que é o meu caso, de quem está errado, que é o caso do governo”, afirmou.