Campanha de Flávio reage após quebra de sigilo do caso 'Dark Horse'

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A coordenação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) minimizou, nesta sexta-feira, 11, os possíveis impactos da retirada do sigilo da investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse pelo banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master.

O senador é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas a recursos destinados à produção.

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Campanha diz que caso já era conhecido

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou a retirada do sigilo de parte dos autos relacionados ao caso Banco Master. Com a divulgação dos documentos, foram detalhadas suspeitas levantadas pela Polícia Federal envolvendo Flávio Bolsonaro.

Coordenador da campanha, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou ao Estadão que o caso já vinha sendo divulgado nos últimos meses e que a retirada do sigilo não representaria uma mudança significativa no cenário.

Há quatro meses vocês da imprensa falam a respeito. E muitos já fizeram pré-julgamento Rogério Marinho - Senador (PL-RN)

Ele voltou a afirmar que Flávio Bolsonaro “não geriu, não recebeu, não operou nem administrou os recursos do filme”.

Marinho defende celeridade na investigação

Segundo o coordenador, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já teriam acesso a informações financeiras relacionadas à produtora de Dark Horse. Marinho defendeu que as autoridades avancem na apuração para esclarecer as suspeitas.

“Ninguém está acima da lei. Houve a suspeita, que apure. E o ministro André está, mais uma vez, mostrando sua isenção. Resta terem a mesma celeridade para investigar que tiveram para acusar”, afirmou.

O filme Dark Horse narra a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A investigação sobre o financiamento da produção é parte das apurações relacionadas ao Banco Master.

Distribuidora toma decisão drástica sobre o filme

Em meio às investigações que envolvem o financiamento de ‘Dark Horse’, a distribuidora Europa Filmes decidiu não definir uma data de estreia para a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão foi comunicada pelo diretor-geral da empresa, Wilson Feitosa, em entrevista ao jornal O Globo, na sexta-feira, 11, um dia depois de a Polícia Federal (PF) realizar uma operação para investigar suspeitas de desvio de emendas ligadas à produção do filme.

Autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), a operação cumpriu 49 mandados de busca e apreensão.

Entre os alvos estão o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e a empresária Karina Gama, da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo filme.