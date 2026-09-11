Flávio Bolsonaro é alvo de investigação da PF sobre Dark Horse

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Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é investigado pela Polícia Federal (PF) em inquérito aberto para apurar a possível prática de crimes relacionados ao financiamento da produção de ‘Dark Horse’, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o procedimento em julho deste ano, após pedido da PF. Nesta sexta-feira, 11, veio à tona a informação de que Flávio consta na lista de investigados, após o relator do caso levantar o sigilo a pedido do presidente da Corte, Edson Fachin.

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A decisão aponta que a PF investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes que teriam sido praticados, em tese, por Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento do filme junto a Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi consultada e não se opôs à abertura da investigação.

Além disso, o ministro determinou que o caso fosse remetido à Polícia Federal para a realização das diligências investigativas que não dependessem de autorização judicial.

Investigações sobre Dark Horse

Atualmente há duas investigações em curso sob a supervisão de ministros do STF sobre Dark Horse.

O primeiro, sob relatoria do ministro André Mendonça, apura os repasses feitos por Vorcaro. O objetivo é saber em quais circunstâncias foram feitos, qual a origem do dinheiro, qual o montante exato e qual seu destino final.

Os investigadores suspeitam que parte dos recursos não tenha sido usada no filme. É no âmbito deste inquérito que Flávio consta na lista de investigados.

Já o segundo inquérito, sob relatoria do ministro Flávio Dino, investiga se a produtora Go Up Enterteinment usou emendas parlamentares para bancar a produção.

A PF fez uma operação na quinta-feira, 10, e cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares.

Entre os alvos estão o deputado federal Mario Frias (PL-RJ) e Karina Ferreira da Gama, dona da produtora responsável pelo filme.

Ademais, há uma investigação em São Paulo, conduzida pela Polícia Civil, que apura um contrato de mais de R$ 150 milhões entre a Go Up e a prefeitura para instalação de pontos de wi-fi em bairros da periferia.

O contrato não foi cumprido integralmente e existem suspeitas de que parte dos valores foi desviada.

Operação ‘Make Up’

O ministro Flávio Dino autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Make Up, realizada conjuntamente pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nesta quinta-feira, 11.

A ação cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal.

Flávio Dino é o responsável por autorizar esse tipo de ação porque ele é o relator de processos no Supremo que investigam irregularidades no repasse desses recursos públicos, enviados por parlamentares para suas bases eleitorais.

Além disso, o ministro determinou a aplicação de medidas cautelares contra Mario Frias, proibindo o parlamentar de deixar o país e de manter qualquer contato com os demais investigados no inquérito que apura desvios de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares.