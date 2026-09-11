Caiado pede fim de sigilo do caso INSS após decisão sobre Dark Horse

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O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu, nesta sexta-feira, 11, a quebra do sigilo das investigações relacionadas ao escândalo do INSS. A manifestação ocorreu após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo de parte dos autos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no X, antigo Twitter, Caiado afirmou que a divulgação das informações sobre Dark Horse revelou elementos que, segundo ele, vão além das especulações que cercavam o caso. “Mesmo no hospital, continuo atento a tudo... principalmente nessa novela Dark Horse, STF e envolvidos. A queda do sigilo escancarou que o escândalo vai muito além das especulações”, escreveu.

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Caiado cobra divulgação de investigação

Na publicação, o candidato mencionou ainda supostos acessos antecipados a informações sigilosas, articulações relacionadas a prisões e a participação de políticos e autoridades em investigações sobre lavagem de dinheiro. As afirmações fazem referência a elementos que estão sendo apurados pelas autoridades.

“Ainda falta derrubar o sigilo das investigações sobre o INSS para expor tudo, aí o pacote fica completo. O povo quer isso!”, acrescentou Caiado.

Mesmo no hospital, continuo atento a tudo... principalmente nessa novela Dark Horse, STF e envolvidos. A queda do sigilo escancarou que o escândalo vai muito além das especulações, teve acesso antecipado a dados sigilosos, articulações de fuga na véspera de prisões e o… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 11, 2026

Candidato segue internado

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação foi divulgada pela campanha do ex-governador de Goiás no fim da noite de quinta-feira, 10.

Segundo o boletim médico, Caiado está clinicamente estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução. Após a confirmação do diagnóstico, a equipe médica ajustou o tratamento. Ainda não há previsão de alta.

Caiado foi internado na manhã de quinta-feira com quadro compatível com faringite aguda. Durante a avaliação médica, uma tomografia de tórax identificou a pneumonia. A hospitalização, no entanto, levou ao cancelamento de compromissos previstos na agenda de campanha.