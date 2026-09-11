Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

IGUALDADE

Caiado pede fim de sigilo do caso INSS após decisão sobre Dark Horse

Internado em hospital de São Paulo, Ronaldo Caiado se manifestou através de rede social

Yuri Abreu
Por
Ronaldo Caiado, candidato à presidência
Ronaldo Caiado, candidato à presidência - Foto: Lula Marques | Agência Brasil
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu, nesta sexta-feira, 11, a quebra do sigilo das investigações relacionadas ao escândalo do INSS. A manifestação ocorreu após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo de parte dos autos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no X, antigo Twitter, Caiado afirmou que a divulgação das informações sobre Dark Horse revelou elementos que, segundo ele, vão além das especulações que cercavam o caso. “Mesmo no hospital, continuo atento a tudo... principalmente nessa novela Dark Horse, STF e envolvidos. A queda do sigilo escancarou que o escândalo vai muito além das especulações”, escreveu.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

INQUÉRITO POLICIAL

Flávio Bolsonaro é alvo de investigação da PF sobre Dark Horse
Flávio Bolsonaro é alvo de investigação da PF sobre Dark Horse imagem

CRÍTICAS

Dark Horse: Flávio reage a operação e fala em ‘interferência política’
Dark Horse: Flávio reage a operação e fala em ‘interferência política’ imagem

OPERAÇÃO MAKE UP

Caso Dark Horse: líder do PL chama operação da PF de cortina de fumaça
Caso Dark Horse: líder do PL chama operação da PF de cortina de fumaça imagem

Caiado cobra divulgação de investigação

Na publicação, o candidato mencionou ainda supostos acessos antecipados a informações sigilosas, articulações relacionadas a prisões e a participação de políticos e autoridades em investigações sobre lavagem de dinheiro. As afirmações fazem referência a elementos que estão sendo apurados pelas autoridades.

“Ainda falta derrubar o sigilo das investigações sobre o INSS para expor tudo, aí o pacote fica completo. O povo quer isso!”, acrescentou Caiado.

Candidato segue internado

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), foi diagnosticado com pneumonia e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação foi divulgada pela campanha do ex-governador de Goiás no fim da noite de quinta-feira, 10.

Segundo o boletim médico, Caiado está clinicamente estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução. Após a confirmação do diagnóstico, a equipe médica ajustou o tratamento. Ainda não há previsão de alta.

Caiado foi internado na manhã de quinta-feira com quadro compatível com faringite aguda. Durante a avaliação médica, uma tomografia de tórax identificou a pneumonia. A hospitalização, no entanto, levou ao cancelamento de compromissos previstos na agenda de campanha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça eleições no Brasil Flávio Bolsonaro INSS Ronaldo Caiado STF

Relacionadas

Mais lidas