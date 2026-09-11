Ao lado de Rui e Wagner, Jerônimo reúne mais de 20 mil em Jequié

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues convocou a militância, nesta sexta-feira, 11, a garantir a vitória do PT na Bahia e no Brasil já no primeiro turno. A convocação foi feita em Jequié, diante de mais de 20 mil pessoas, ao lado de Rui Costa, Jaques Wagner e outras lideranças do grupo.

"Eu quero pedir a vocês: não vamos descansar até o dia 4. Porque no dia 4 de outubro, nesse horário, nós vamos estar espalhados pela Bahia, comemorando a nossa vitória no primeiro turno, a vitória de Jerônimo no primeiro turno, a vitória de nossos deputados e deputadas, de Jaques, de Wagner e de Lula", afirmou.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O governador desafiou os adversários a comparar projetos e trajetórias. "Eu quero comparar projetos, mas quero comparar com o ritmo, a minha origem, a minha história, o meu esforço", disse.

Multidão acompanhou ato político. - Foto: Luis Capellão / Divulgação

Investimentos

Jequié recebeu mais de R$ 490 milhões em entregas do Estado nos últimos três anos em saúde, educação, infraestrutura, saneamento, habitação, segurança e desenvolvimento social.

Na saúde, o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) recebeu Hemodinâmica, novo Laboratório, novo Ambulatório e novo Centro de Ensino, além de uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A UPA Eunice Jesus Leal Almeida foi ampliada. Para o próximo mandato, o governador prevê quatro novas Unidades Básicas de Saúde, um CAPS Infantojuvenil e um Centro Especializado em Reabilitação, além da ampliação dos sistemas de água e esgoto.

Jerônimo anunciou a continuidade da expansão do ensino em tempo integral, a conclusão do campus da UFSB e a pavimentação da BR-330 entre Jequié e Iramaia.

Ao encerrar o ato, Jerônimo reforçou a convocação para a reta final e a mobilização total até 4 de outubro.