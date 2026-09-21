GWM Haval H7 desembarca no Brasil com motor híbrido e tração integral

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As primeiras unidades do SUV Haval H7 da montadora Great Wall Motors (GWM) desembarcaram no Brasil. O modelo integra a estratégia de expansão da marca no mercado nacional de veículos eletrificados e posiciona-se entre o Haval H6 e o Haval H9.

Contexto de lançamento e posicionamento

Interior Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

O veículo chegou ao porto brasileiro em lote inicial voltado para etapas de homologação e testes regulatórios. A comercialização oficial inicia após a conclusão dos processos burocráticos.

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O Haval H7 adota arquitetura de SUV médio-grande com capacidade para cinco ocupantes. A proposta comercial atinge o segmento de utilitários esportivos eletrificados, competindo com modelos híbridos disponíveis no mercado interno.

Especificação técnica e motorização

Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

O conjunto mecânico utiliza a tecnologia híbrida plug-in Hi4 da fabricante. O sistema combina um motor a combustão 1.5 turbo a gasolina com motores elétricos dispostos nos eixos dianteiro e traseiro.

Potência combinada : 364 cavalos

: 364 cavalos Torque combinado : 77,5 kgfm

: 77,5 kgfm Transmissão : sistema híbrido dedicado (DHT)

: sistema híbrido dedicado (DHT) Tração : integral eletrônica

A bateria de tração recarregável em tomadas externas garante autonomia em modo elétrico para deslocamentos urbanos.

As dimensões estruturais incluem cerca de 4,78 metros de comprimento, 1,95 metros de largura, 1,84 metros de altura e distância entre-eixos superior a 2,75 metros. O volume do porta-malas registra 586 litros.

Tecnologias e sistemas de assistência

O pacote tecnológico inclui painel digital integrado, central multimídia com conectividade sem fio para smartphones e atualizações remotas de sistema (over-the-air).

Os recursos de segurança ativa compõem o sistema de assistência à condução (ADAS nível 2).

O conjunto engloba controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção em faixa, monitoramento de pontos cegos e câmeras externas para visão periférica.

Versões e preços estimados

Haval H7 - Foto: Divulgação GWM

A fabricante define a tabela de versões para o lançamento nacional. A faixa de preço estimada pelo setor automotivo situa-se entre R$ 280 mil R$ 300 mil.

Os valores definitivos e a composição dos pacotes de equipamentos serão divulgados pela empresa no período de abertura da pré-venda.