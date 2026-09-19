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Jeep anuncia redução de preço de quase R$ 50 mil em vários modelos

Marca reduz preços de Renegade, Compass e Commander e oferece bônus na troca de seminovos

Gustavo Zambianco
Por
Jeep Renegade
Jeep Renegade - Foto: Divulgação

A Jeep mudou a estratégia comercial dos seus SUVs no mercado brasileiro e passou a oferecer preços mais baixos em versões de entrada de modelos como Renegade, Compass e Commander.

A campanha lançada nesta sexta-feira, 18, combina descontos para pagamentos à vista com condições especiais para quem entregar um veículo seminovo na troca. Em algumas configurações, a marca também oferece financiamento com taxa zero.

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Compass tem desconto de R$ 37 mil

O Compass Sport 2026/2026 passou a ser vendido por R$ 137.990 à vista, uma redução de R$ 37 mil em relação ao preço anterior.

A condição é válida apenas para unidades na cor Preto Carbon e sem opcionais. Com o novo valor, o SUV fica próximo do Jeep Avenger intermediário, vendido por R$ 135.990, e abaixo do Avenger Limited, de R$ 145.990.

Jeep Compass
Jeep Compass - Foto: Divulgação

Para aproveitar a oferta, o comprador precisa entregar um veículo seminovo na troca e contratar financiamento com taxa zero em 24 meses.

Mesmo sendo a versão de entrada, o Compass Sport conta com seis airbags, ar-condicionado de duas zonas, direção elétrica e sistema Auto Hold. Para chegar ao preço promocional, porém, o modelo utiliza um acabamento interno mais simples.

Commander cai quase R$ 50 mil

Outro destaque da campanha é o Commander Longitude 2027, modelo de sete lugares que teve o preço reduzido para R$ 179.990 à vista.

O desconto chega a R$ 48.800 e também está condicionado à escolha da cor preta e à ausência de opcionais adicionais.

Jeep Commander
Jeep Commander - Foto: Divulgação

Com o novo valor, o Commander passa a disputar uma faixa de preço mais próxima da dos SUVs médios.

Apesar de ser a configuração de entrada da linha, o modelo mantém recursos de segurança e assistência à condução, como assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência com identificação de pedestres e ciclistas e estacionamento semiautônomo.

O pacote inclui ainda quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas.

Renegade mantém preço de R$ 124.990

O Renegade Altitude 2026/2027 continua sendo oferecido por R$ 124.990 à vista, valor que já vinha sendo praticado pela Jeep nos últimos meses.

Entre os equipamentos da versão estão faróis full-LED, freio de estacionamento eletrônico e controle de tração recalibrado.

Jeep Renegade
Jeep Renegade - Foto: Divulgação

Jeep oferece tabela Fipe na troca

A estratégia comercial também alcança versões mais caras dos SUVs da marca.

Nessas configurações, a Jeep promete pagar 100% do valor da tabela Fipe pelo veículo seminovo entregue na troca. A condição é combinada com financiamento de taxa zero.

Participam dessa modalidade o Renegade Sahara, o Compass Longitude e o Commander Blackhawk.

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