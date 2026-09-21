SILVERADO 1500
Nova Chevrolet Silverado com 10 marchas ganha motor turbo
Versão básica incorpora tela de 16,3 polegadas e assistências de condução avançadas
A Chevrolet apresentou a linha 2027 da caminhonete Silverado 1500 no mercado norte-americano. O modelo passou por modificações mecânicas e tecnológicas em todas as versões disponíveis.
Motorização e mecânica da nova linha
O propulsor TurboMax de 2,7 litros e quatro cilindros recebeu nova calibração técnica. A potência passou para 350 hp (cerca de 355 cv) e o torque atingiu 62,9 kgfm. A transmissão automática anterior de oito velocidades foi substituída por um câmbio de dez marchas.
Atualizações tecnológicas na versão de entrada
A versão de entrada WT passou a custar a partir de US$ 41.395, um acréscimo de US$ 1.700 em relação ao modelo anterior. Esta configuração agora inclui painel digital de 12,2 polegadas e central multimídia de 16,3 polegadas como itens de série.
O pacote tecnológico engloba controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.
Configurações superiores e reajustes de preços
As configurações superiores registraram reajustes maiores nos preços. A versão Custom custa US$ 46.395. A opção Custom Trail Boss é comercializada por US$ 57.195, equipada com pneus de 34 polegadas e suspensão elevada.
- A versão High Country registrou o maior acréscimo de valor na linha, com alta de US$ 11.595, alcançando US$ 74.495. Esta opção adota motor V8 de 5,7 litros como padrão, rodas de 22 polegadas, teto panorâmico, tela de 11,5 polegadas para o passageiro e o sistema de condução semiautônoma Super Cruise.
- A versão topo de linha ZR2 custa US$ 79.995, equipada com motor turbodiesel Duramax de 3,0 litros, pneus de 35 polegadas e amortecedores Multimatic DSSV.
Previsão de lançamento comercial
A montadora prevê o início das vendas nos Estados Unidos para o ano de 2026. A empresa não divulgou informações sobre a comercialização ou os valores oficiais para o mercado brasileiro.