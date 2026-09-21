Nova Chevrolet Silverado com 10 marchas ganha motor turbo

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A Chevrolet apresentou a linha 2027 da caminhonete Silverado 1500 no mercado norte-americano. O modelo passou por modificações mecânicas e tecnológicas em todas as versões disponíveis.

Motorização e mecânica da nova linha

Nova Chevrolet Silverado - Foto: Divulgação Chevrolet

O propulsor TurboMax de 2,7 litros e quatro cilindros recebeu nova calibração técnica. A potência passou para 350 hp (cerca de 355 cv) e o torque atingiu 62,9 kgfm. A transmissão automática anterior de oito velocidades foi substituída por um câmbio de dez marchas.

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Atualizações tecnológicas na versão de entrada

Nova Chevrolet Silverado - Foto: Divulgação Chevrolet

A versão de entrada WT passou a custar a partir de US$ 41.395, um acréscimo de US$ 1.700 em relação ao modelo anterior. Esta configuração agora inclui painel digital de 12,2 polegadas e central multimídia de 16,3 polegadas como itens de série.

O pacote tecnológico engloba controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

Configurações superiores e reajustes de preços

Interior da nova Chevrolet Silverado - Foto: Divulgação Chevrolet

As configurações superiores registraram reajustes maiores nos preços. A versão Custom custa US$ 46.395. A opção Custom Trail Boss é comercializada por US$ 57.195, equipada com pneus de 34 polegadas e suspensão elevada.

A versão High Country registrou o maior acréscimo de valor na linha, com alta de US$ 11.595, alcançando US$ 74.495. Esta opção adota motor V8 de 5,7 litros como padrão, rodas de 22 polegadas, teto panorâmico, tela de 11,5 polegadas para o passageiro e o sistema de condução semiautônoma Super Cruise.

A versão topo de linha ZR2 custa US$ 79.995, equipada com motor turbodiesel Duramax de 3,0 litros, pneus de 35 polegadas e amortecedores Multimatic DSSV.

Previsão de lançamento comercial

A montadora prevê o início das vendas nos Estados Unidos para o ano de 2026. A empresa não divulgou informações sobre a comercialização ou os valores oficiais para o mercado brasileiro.