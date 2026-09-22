Novo SUV elétrico da VW estreia com autonomia de 427 km e tela retrô

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A Volkswagen iniciou a produção do ID. Cross na fábrica de Pamplona, na Espanha. O veículo integra a estratégia de veículos elétricos compactos da montadora para o mercado europeu.

Especificações técnicas e dimensões

ID. Cross - Foto: Divulgação Volkswagen

O modelo utiliza a plataforma MEB+. As dimensões externas registram 4,16 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos. O porta-malas possui capacidade para 475 litros.

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Motorização e baterias

ID. Cross - Foto: Divulgação Volkswagen

Versão de entrada (Trend): utiliza motor de 116 cv e bateria LFP de 37 kWh. A recarga rápida de 10% a 80% ocorre em 23 minutos com potência de até 90 kW.

(Trend): utiliza motor de 116 cv e bateria LFP de 37 kWh. A recarga rápida de 10% a 80% ocorre em 23 minutos com potência de até 90 kW. Versões i ntermediárias e Superiores (Life e Style): Oferecem potências de 135 cv ou 211 cv. Podem ser equipadas com bateria NMC de 52 kWh, que suporta recarga rápida de até 105 kW em 24 minutos. A autonomia máxima atinge 427 quilômetros pelo ciclo WLTP.

Interior e conectividade

ID. Cross - Foto: Divulgação Volkswagen

O habitáculo conta com um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e uma central multimídia de 12,9 polegadas. O sistema inclui um modo de exibição retrô que reproduz o design do painel do Golf de primeira geração.

Comercialização e preços

Os pedidos iniciais na Alemanha foram abertos por 36.525 euros. A configuração de entrada Trend, programada para o mercado alemão, possui preço inicial de 27.995 euros.



Vem para o Brasil?

Até o momento, não há confirmação oficial da importação ou fabricação do Volkswagen ID. Cross para o mercado brasileiro.