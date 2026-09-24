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Jeep Compass Sport tem R$ 37 mil de desconto e preço abaixo do Avenger
Versão de entrada adota motor turbo de 176 cv, ampla lista de itens e validação até outubro
A Jeep iniciou uma campanha promocional para a versão de entrada do SUV médio Compass Sport. O modelo, ano-modelo 2026/2026, é comercializado por R$ 137.990 até o dia 2 de outubro de 2026. O valor representa uma redução de R$ 37 mil sobre o preço de tabela, fixado em R$ 174.990.
Com o desconto, o veículo custa menos que o Jeep Avenger na configuração topo de linha Limited, comercializada a R$ 145.990.
Condições da oferta
A promoção aplica-se a unidades na cor preta e destina-se a pessoas físicas. A efetivação do desconto ocorre por meio da supervalorização do automóvel usado entregue como parte do pagamento nas concessionárias da marca, válida até a data limite ou enquanto durarem os estoques.
Especificações técnicas
O Compass Sport mantém o motor 1.3 turbo flex, com rendimento de 176 cv e torque de 27,5 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, com tração dianteira.
Lista de equipamentos de série
- Ar-condicionado de duas zonas
- Central multimídia de 8,4 polegadas com compatibilidade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto
- Faróis e lanternas em LED
- Painel de instrumentos com tela de 7 polegadas
- Rodas de liga leve de 18 polegadas
- Sensores crepuscular e de chuva
A fabricante disponibiliza pacotes opcionais de personalização e tecnologia, que incluem bancos em couro, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e teto solar panorâmico, com custos adicionais sobre o valor promocional.