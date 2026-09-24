Jeep Compass Sport tem R$ 37 mil de desconto e preço abaixo do Avenger

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A Jeep iniciou uma campanha promocional para a versão de entrada do SUV médio Compass Sport. O modelo, ano-modelo 2026/2026, é comercializado por R$ 137.990 até o dia 2 de outubro de 2026. O valor representa uma redução de R$ 37 mil sobre o preço de tabela, fixado em R$ 174.990.

Com o desconto, o veículo custa menos que o Jeep Avenger na configuração topo de linha Limited, comercializada a R$ 145.990.

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Condições da oferta

Jeep Compass Sport - Foto: Divulgação Jeep

A promoção aplica-se a unidades na cor preta e destina-se a pessoas físicas. A efetivação do desconto ocorre por meio da supervalorização do automóvel usado entregue como parte do pagamento nas concessionárias da marca, válida até a data limite ou enquanto durarem os estoques.

Especificações técnicas

O Compass Sport mantém o motor 1.3 turbo flex, com rendimento de 176 cv e torque de 27,5 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, com tração dianteira.

Lista de equipamentos de série

Interior Jeep Compass Sport - Foto: Divulgação Jeep

Ar-condicionado de duas zonas

Central multimídia de 8,4 polegadas com compatibilidade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto

Faróis e lanternas em LED

Painel de instrumentos com tela de 7 polegadas

Rodas de liga leve de 18 polegadas

Sensores crepuscular e de chuva

A fabricante disponibiliza pacotes opcionais de personalização e tecnologia, que incluem bancos em couro, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e teto solar panorâmico, com custos adicionais sobre o valor promocional.