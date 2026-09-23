Nova Kawasaki Ninja ganha motor revisado, piloto automático e mais

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A fabricante Kawasaki anunciou a linha 2027 da motocicleta Ninja H2 Carbon. O modelo recebeu atualizações mecânicas, alterações estruturais no chassi e novos componentes eletrônicos. A estreia comercial está programada para o mercado japonês e europeu.

Atualizações mecânicas e motor

Kawasaki Ninja H2 Carbon - Foto: Divulgação Kawasaki

O motor de quatro cilindros e sistema supercharger foi mantido, mas a taxa de compressão passou de 8,5:1 para 11,2:1. A alteração ocorreu por meio de pistões remodelados.

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A faixa de funcionamento entre 4.000 rpm e 7.000 rpm recebeu modificações na caixa de ar, que passou de 6 litros para 5 litros.

Os corpos de borboleta de 46 mm e a relação de redução modificada de 2,444 para 2,588 integraram o projeto para alterar a entrega de torque.

Modificações no chassi e escapamento

Kawasaki Ninja H2 Carbon - Foto: Divulgação Kawasaki

O chassi recebeu um sistema de exaustão sem o pré-silenciador central. A peça foi substituída por um abafador de 8,8 litros e um catalisador de alto fluxo com o propósito de alterar o peso total da motocicleta.

Sistema de freios e eletrônica

Kawasaki Ninja H2 Carbon - Foto: Divulgação Kawasaki

O conjunto dianteiro recebeu pinças radiais Brembo Hypure acopladas a discos de 330 mm.

Na parte eletrônica, a fabricante incluiu:

Piloto automático (cruise control).

Sistema quickshifter recalibrado para trocas a partir de 1.500 rpm.

Painel TFT com conectividade via Rideology The App.

Disponibilidade no Brasil

A empresa informou que a moto estará disponível no Japão e na Europa durante a primavera do período subsequente. Valores comerciais e datas para outros mercados não foram divulgados.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte da Kawasaki sobre o lançamento da Ninja H2 Carbon 2027 no mercado brasileiro.