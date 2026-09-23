Nova Honda CB500 troca motor e visual retrô

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A Honda realizou o lançamento oficial da nova CB500 voltada para o mercado indiano. O modelo adota um conceito visual clássico, inspirado na estética neo café racer e na herança da linha CB750. A motocicleta foi desenvolvida como uma opção de média cilindrada para competir diretamente no mercado asiático.

Motorização e desempenho

Nova Honda CB500 - Foto: Divulgação Honda

Diferente da arquitetura bicilíndrica comercializada em mercados globais, a nova CB500 indiana utiliza um motor monocilíndrico de 501 cc. O propulsor conta com refrigeração mista a ar e óleo.

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Os dados técnicos oficiais apontam uma potência de 28 cavalos e torque máximo de 4,4 kgf.m, com foco na entrega de força em rotações mais baixas. O conjunto mecânico inclui câmbio de cinco marchas e embreagem assistida e deslizante.

Versões e preços

Nova Honda CB500 - Foto: Divulgação Honda

A linha é comercializada em três configurações distintas no mercado indiano:

CB500 Alloy : Versão de entrada equipada com rodas de liga leve. O preço sugerido é de 275 mil rúpias.

: Versão de entrada equipada com rodas de liga leve. O preço sugerido é de 275 mil rúpias. CB500 Spoke : Configuração intermediária que adota rodas raiadas compatíveis com pneus sem câmara. O valor é de 300 mil rúpias.

: Configuração intermediária que adota rodas raiadas compatíveis com pneus sem câmara. O valor é de 300 mil rúpias. CB500 Spoke with Stripes : Versão topo de linha que incorpora opções exclusivas de pintura e grafismos. O preço estabelecido é de 302 mil rúpias.

Tecnologias e equipamentos

Nova Honda CB500 - Foto: Divulgação Honda

O modelo integra itens tecnológicos de série, incluindo controle de tração selecionável, sistema de freios ABS de canal duplo e iluminação completa em LED. O painel combina mostradores analógicos e digitais, oferecendo conectividade por meio do sistema Honda RoadSync.

Disponibilidade no Brasil

A montadora não divulgou planos ou confirmação oficial sobre a importação ou fabricação da nova CB500 monocilíndrica para o mercado brasileiro. Registros de patentes da motocicleta foram efetuados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mas sem cronograma comercial definido para o país.