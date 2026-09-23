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MERCADO JAPONÊS

Nissan Skyline 14ª geração estreia em dezembro de 2026

Sedã esportivo adota inteligência artificial para reduzir tempo de projeto e foca no mercado japonês

Jair Mendonça Jr
Por
Projeção do Nissan Skyline de 14ª geração
Projeção do Nissan Skyline de 14ª geração - Foto: Projeção

A Nissan confirmou o lançamento do Nissan Skyline de 14ª geração para dezembro de 2026 no mercado japonês. O sedã adota um ciclo de desenvolvimento de 26 meses, obtido por meio do uso de inteligência artificial generativa.

Redução no ciclo de desenvolvimento com IA

Nissan Skyline de 14ª geração
Nissan Skyline de 14ª geração - Foto: Projeção

O CEO da montadora, Ivan Espinosa, informou que o projeto industrial reduz o tempo anterior de 55 meses para menos da metade.

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A tecnologia de IA atua na comparação de parâmetros de engenharia e desenho de componentes, embora os testes físicos de colisão e validação continuem exigindo protótipos reais.

Posição de mercado e concorrência

O novo veículo mantém a carroceria sedã e motor a combustão, direcionado ao segmento de modelos esportivos. O plano corporativo prevê a aplicação de ferramentas digitais em cerca de 90% dos projetos futuros da marca para diminuir custos operacionais.

No Japão, o modelo concorre diretamente com o BMW Série 3 e o Mercedes-Benz Classe C. As especificações completas de potência, torque, transmissão, dimensões e preços serão divulgadas pela montadora na data de apresentação oficial.

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