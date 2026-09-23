Nissan Skyline 14ª geração estreia em dezembro de 2026

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Nissan confirmou o lançamento do Nissan Skyline de 14ª geração para dezembro de 2026 no mercado japonês. O sedã adota um ciclo de desenvolvimento de 26 meses, obtido por meio do uso de inteligência artificial generativa.

Redução no ciclo de desenvolvimento com IA

Nissan Skyline de 14ª geração - Foto: Projeção

O CEO da montadora, Ivan Espinosa, informou que o projeto industrial reduz o tempo anterior de 55 meses para menos da metade.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A tecnologia de IA atua na comparação de parâmetros de engenharia e desenho de componentes, embora os testes físicos de colisão e validação continuem exigindo protótipos reais.

Posição de mercado e concorrência

O novo veículo mantém a carroceria sedã e motor a combustão, direcionado ao segmento de modelos esportivos. O plano corporativo prevê a aplicação de ferramentas digitais em cerca de 90% dos projetos futuros da marca para diminuir custos operacionais.

No Japão, o modelo concorre diretamente com o BMW Série 3 e o Mercedes-Benz Classe C. As especificações completas de potência, torque, transmissão, dimensões e preços serão divulgadas pela montadora na data de apresentação oficial.