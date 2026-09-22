Novo Astra estreia em 2027 com visual futurista e portência 280 cv

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A Opel anunciou o lançamento da nova linha esportiva Astra GSE Line, que substitui a configuração GS no mercado europeu. A apresentação oficial ocorre no Salão Automóvel de Paris, com início das vendas programado para a primavera de 2027.

Design e atualizações visuais

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Traseira Astra GSE Line - Foto: Divulgação

O veículo traz mudanças na dianteira, incorporando alterações estruturais sob o painel Opel Vizor.

A identificação visual inclui a inscrição GSE Line no para-choques e novas rodas de liga leve de 17 polegadas, com opção de 18 polegadas.

Na cabine, o padrão visual adota costuras em amarelo vivo nos bancos, no volante e nos painéis das portas, além de pedais revestidos em alumínio.

Especificações técnicas e motorização

Interior Astra GSE Line - Foto: Divulgação

A gama mecânica do Astra GSE Line contempla opções a combustão, sistemas híbridos convencionais, sistemas híbridos plug-in e versões 100% elétricas.

O destaque da linha é a configuração topo de gama, que entrega 206 kW de potência equivalente a 280 cv.

A fabricante ainda não divulgou os dados detalhados de torque, autonomia elétrica e desempenho para cada motorização.

Disponibilidade e comercialização

Astra GSE Line - Foto: Divulgação

O lançamento comercial do Opel Astra GSE Line na Europa ocorre em 2027. A montadora ainda não divulgou a tabela oficial de preços para o mercado europeu. O modelo não tem previsão de lançamento no Brasil, visto que a marca Opel não comercializa veículos no mercado sul-americano.