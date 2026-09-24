7 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2026

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O mercado automotivo brasileiro registra novos preços e modelos na categoria de veículos movidos a bateria em 2026. A concorrência entre fabricantes asiáticas amplia a oferta de automóveis eletrificados na faixa inicial de preços.

As tabelas oficiais indicam valores entre 118 mil e 140 mil reais para os modelos compactos e subcompactos disponíveis nas concessionárias do país.

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Abaixo estão listados os modelos disponíveis no mercado nacional, organizados do menor preço para o maior preço de tabela, conforme levantamento realizado pelo Portal A TARDE.

1 - BYD Dolphin Mini

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

O veículo da marca BYD ocupa a posição de liderança em vendas no segmento nacional. A configuração de entrada possui preço sugerido de 119.990 reais. O motor elétrico gera 75 cavalos de potência. A autonomia declarada pelo Inmetro atinge 224 quilômetros.

2 - Geely EX2 Pro

Geely EX2 Pro - Foto: Divulgação Geely

A fabricante Geely introduz o modelo EX2 Pro no mercado brasileiro com valor fixado em 123.800 reais. O automóvel apresenta tração traseira, motorização de 116 cavalos e alcance de 289 quilômetros por carga completa.

3 - JAC E-JS1

JAC E-JS1 - Foto: Divulgação JAC

A JAC Motors comercializa o modelo E-JS1 por 132.900 reais. O projeto foca no deslocamento urbano com dimensões compactas. Os testes oficiais apontam alcance de 181 quilômetros.

4 - MG4 Urban Comfort

MG4 Urban Comfort - Foto: Divulgação JAC

O MG4 na configuração Urban Comfort chega às lojas por 134.990 reais. O veículo oferece porte equivalente ao de modelos médios, potência de 150 cavalos, sete bolsas infláveis de segurança e autonomia de 299 quilômetros.

5 - Geely EX2 Max

Geely EX2 Max - Foto: Divulgação Geely

A versão topo de linha do modelo EX2 custa 136.800 reais. O conjunto mecânico repete os números da versão Pro, com 116 cavalos de potência e 289 quilômetros de alcance, incorporando elementos adicionais de tecnologia e conforto.

6 - Caoa Chery iCar

Caoa Chery iCar - Foto: Divulgação Caoa

O modelo Caoa Chery iCar permanece no mercado brasileiro com preço de tabela em torno de 119.900 reais. O subcompacto possui duas portas, capacidade para quatro ocupantes e autonomia urbana aferida em 197 quilômetros.

7 - Renault Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech - Foto: Divulgação Renault

O Renault Kwid E-Tech integra a lista com preço oficial de 123.990 reais. O veículo utilitário compacto dispõe de motor elétrico de 65 cavalos e autonomia de 185 quilômetros conforme os parâmetros do ciclo do Inmetro.