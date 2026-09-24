VERSÕES E EQUIPAMENTOS
Fiat Pulse 2027: híbrido, BlackMotion e tudo sobre a nova linha
Utilitário compacto ganha série especial escurecida, tecnologia híbrida leve e reajustes na tabela
A linha do Fiat Pulse 2027 apresenta modificações na estrutura de versões, nos pacotes de itens de série e na tabela de preços para o mercado nacional. A montadora reorganizou o portfólio do utilitário esportivo compacto.
Estrutura de versões e preços
O catálogo do modelo passa a contar com cinco configurações principais, contemplando opções com motor aspirado, propulsor turbo e sistema híbrido leve.
- Pulse Drive 1.3 Firefly manual: configuração inicial da gama, equipada com motor 1.3 aspirado e transmissão manual de cinco marchas.
- Pulse Drive 1.3 Firefly automático: versão com motor 1.3 aspirado e câmbio automático do tipo CVT.
- Pulse BlackMotion 1.3 AT: opção posicionada acima da versão Drive automática, com preço estabelecido em R$ 120.480, incorporando elementos visuais escurecidos e itens de conveniência.
- Pulse Audace T200 MHEV: variante de entrada com motorização turbo e sistema híbrido leve de 12V, com tabela iniciada em R$ 137.990.
- Pulse Abarth T270: configuração de topo com motor 1.3 turbo e calibração específica, comercializada por R$ 163.490.
Equipamentos e novidades da linha
A principal inclusão na gama é a versão BlackMotion, que retorna ao portfólio do veículo utilitário esportivo.
Esta configuração traz rodas de liga leve de 16 polegadas com pintura escurecida, teto e retrovisores em tom preto brilhante, emblemas específicos, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, câmera de ré, sensores traseiros de estacionamento e sistema de partida sem chave.
As versões equipadas com motorização turbo mantêm a tecnologia híbrida leve (MHEV), voltada para a redução de consumo de combustível e emissões. A transmissão CVT simula sete marchas em todas as configurações automáticas da linha.