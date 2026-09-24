Fiat Pulse 2027: híbrido, BlackMotion e tudo sobre a nova linha

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A linha do Fiat Pulse 2027 apresenta modificações na estrutura de versões, nos pacotes de itens de série e na tabela de preços para o mercado nacional. A montadora reorganizou o portfólio do utilitário esportivo compacto.

Estrutura de versões e preços

Fiat Pulse 2027 - Foto: Divulgação Fiat

O catálogo do modelo passa a contar com cinco configurações principais, contemplando opções com motor aspirado, propulsor turbo e sistema híbrido leve.

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Pulse Drive 1.3 Firefly manual : configuração inicial da gama, equipada com motor 1.3 aspirado e transmissão manual de cinco marchas.

: configuração inicial da gama, equipada com motor 1.3 aspirado e transmissão manual de cinco marchas. Pulse Drive 1.3 Firefly automático : versão com motor 1.3 aspirado e câmbio automático do tipo CVT.

: versão com motor 1.3 aspirado e câmbio automático do tipo CVT. Pulse BlackMotion 1.3 AT : opção posicionada acima da versão Drive automática, com preço estabelecido em R$ 120.480, incorporando elementos visuais escurecidos e itens de conveniência.

: opção posicionada acima da versão Drive automática, com preço estabelecido em R$ 120.480, incorporando elementos visuais escurecidos e itens de conveniência. Pulse Audace T200 MHEV : variante de entrada com motorização turbo e sistema híbrido leve de 12V, com tabela iniciada em R$ 137.990.

: variante de entrada com motorização turbo e sistema híbrido leve de 12V, com tabela iniciada em R$ 137.990. Pulse Abarth T270 : configuração de topo com motor 1.3 turbo e calibração específica, comercializada por R$ 163.490.

Equipamentos e novidades da linha

Interior Fiat Pulse 2027 - Foto: Divulgação Fiat

A principal inclusão na gama é a versão BlackMotion, que retorna ao portfólio do veículo utilitário esportivo.

Esta configuração traz rodas de liga leve de 16 polegadas com pintura escurecida, teto e retrovisores em tom preto brilhante, emblemas específicos, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, câmera de ré, sensores traseiros de estacionamento e sistema de partida sem chave.

As versões equipadas com motorização turbo mantêm a tecnologia híbrida leve (MHEV), voltada para a redução de consumo de combustível e emissões. A transmissão CVT simula sete marchas em todas as configurações automáticas da linha.