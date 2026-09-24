Com bateria de 618 kg, BYD Seal 07 atinge 875 km de alcance e 240 km/h

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A BYD divulga configurações técnicas e comerciais do Seal 07. O modelo incorpora sistema de bateria Blade que representa proporção expressiva da massa total do veículo.

Versões e valores

BYD Seal 07 - Foto: Divulgação BYD

As opções do BYD Seal 07 variam conforme a motorização e a capacidade energética escolhidas:

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Seal 07 DM-i (Híbrido Plug-in): na China, a linha conta com cinco variantes principais. Os preços oscilam entre 139.800 e 195.800 yuans (o equivalente aproximado de R$ 108.140 a R$ 151.460 em conversão direta, sem impostos de importação).

(Híbrido Plug-in): na China, a linha conta com cinco variantes principais. Os preços oscilam entre 139.800 e 195.800 yuans (o equivalente aproximado de R$ 108.140 a R$ 151.460 em conversão direta, sem impostos de importação). Versões Elétricas (EV): as configurações puramente elétricas com maior capacidade de bateria focam no alcance estendido de até 875 km no ciclo CLTC, entregando velocidades máximas de 240 km/h na configuração mais potente.

Dimensões e estrutura

Interior BYD Seal 07 - Foto: Divulgação BYD

O sedã grande apresenta medidas projetadas para maximizar o espaço interno e a estabilidade em alta velocidade:

Comprimento : cerca de 5,08 metros.

: cerca de 5,08 metros. Distância entre-eixos : 2,96 metros.

: 2,96 metros. Plataforma : estrutura otimizada para rigidez torcional elevada e aerodinâmica aprimorada.

Especificações técnicas de destaque

Conjunto de Baterias: O pacote energético topo de linha atinge 88,682 kWh, com peso de 618,6 kg (quase 30% da massa do automóvel).