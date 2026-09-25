MONTADORA JAPONESA
Nissan prepara elétrico com 259 km de autonomia e lançamento em 2027
Saiba tudo sobre o novo carro elétrico urbano da Nissan, autonomia, motorização e mais
A montadora japonesa Nissan apresentou detalhes oficiais sobre o novo Nissan Pixo. O modelo elétrico chega para integrar a categoria de compactos urbanos sustentáveis.
Motorização e desempenho
O Nissan Pixo é equipado com um motor elétrico que entrega 60 quilowatts de potência, o equivalente a 82 cavalos.
O conjunto mecânico foca na eficiência energética para deslocamentos diários em centros urbanos.
Bateria e autonomia
O veículo utiliza uma bateria do tipo fosfato de ferro lítio com capacidade de 27,5 quilowatts-hora.
Pelos parâmetros do ciclo WLTP, a autonomia máxima declarada atinge 259 quilômetros com uma carga completa.
Recarga e carregamento
O sistema elétrico aceita corrente alternada de até 11 quilowatts. Em carregadores rápidos de corrente contínua de até 50 quilowatts, o processo de reposição de energia de 15% até 80% ocorre em 28 minutos.
Dimensões e capacidade
O modelo mede 3,79 metros de comprimento e conta com uma distância entre eixos de 2,49 metros. O porta-malas oferece capacidade volumétrica de 356 litros.
Produção e disponibilidade
A fabricação ocorre na Eslovênia, utilizando a mesma base estrutural desenvolvida em parceria industrial.
As vendas na Europa começam no início de 2027. O modelo não possui previsão de lançamento no mercado brasileiro.