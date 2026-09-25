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MONTADORA JAPONESA

Nissan prepara elétrico com 259 km de autonomia e lançamento em 2027

Saiba tudo sobre o novo carro elétrico urbano da Nissan, autonomia, motorização e mais

Jair Mendonça Jr
Por
Nissan Pixo
Nissan Pixo - Foto: Divulgação Nissan

A montadora japonesa Nissan apresentou detalhes oficiais sobre o novo Nissan Pixo. O modelo elétrico chega para integrar a categoria de compactos urbanos sustentáveis.

Motorização e desempenho

Traseira Nissan Pixo
Traseira Nissan Pixo - Foto: Divulgação Nissan

O Nissan Pixo é equipado com um motor elétrico que entrega 60 quilowatts de potência, o equivalente a 82 cavalos.

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O conjunto mecânico foca na eficiência energética para deslocamentos diários em centros urbanos.

Bateria e autonomia

Interior Nissan Pixo
Interior Nissan Pixo - Foto: Divulgação Nissan

O veículo utiliza uma bateria do tipo fosfato de ferro lítio com capacidade de 27,5 quilowatts-hora.

Pelos parâmetros do ciclo WLTP, a autonomia máxima declarada atinge 259 quilômetros com uma carga completa.

Recarga e carregamento

O sistema elétrico aceita corrente alternada de até 11 quilowatts. Em carregadores rápidos de corrente contínua de até 50 quilowatts, o processo de reposição de energia de 15% até 80% ocorre em 28 minutos.

Dimensões e capacidade

O modelo mede 3,79 metros de comprimento e conta com uma distância entre eixos de 2,49 metros. O porta-malas oferece capacidade volumétrica de 356 litros.

Produção e disponibilidade

A fabricação ocorre na Eslovênia, utilizando a mesma base estrutural desenvolvida em parceria industrial.

As vendas na Europa começam no início de 2027. O modelo não possui previsão de lançamento no mercado brasileiro.

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