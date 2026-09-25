Onix automático por menos de R$ 100 mil? Chevrolet lança promoção

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A Chevrolet iniciou uma campanha comercial para o Onix ECO 2027. O modelo hatch, equipado com motor 1.0 turbo exclusivo para etanol e transmissão automática de seis marchas, passou a ser comercializado pelo valor promocional de R$ 99.990 à vista.

A ação promocional posiciona a configuração automática abaixo da tabela das opções manuais de entrada da linha.

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Condições da oferta e disponibilidade

A campanha comercial possui validade limitada e restrições de estoque.

Preço à vista: R$ 99.990.

R$ 99.990. Cor da campanha : unidades na tonalidade Azul Boreal.

: unidades na tonalidade Azul Boreal. Financiamento : a montadora disponibiliza planos com taxa zero, exigindo entrada e parcelas divididas em 12 vezes, conforme as regras vigentes na rede de concessionárias. O sedã derivado, Onix Plus ECO, também integra as ações promocionais com preço fixado em R$ 103.990.

Ficha técnica e mecânica do Onix ECO 2027

Interior Onix ECO 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

O diferencial mecânico do Onix ECO 2027 reside no gerenciamento eletrônico da injeção e da ignição, recalibrado para aceitar exclusivamente etanol. O uso de gasolina não é permitido nesta especificação.

Motor : 1.0 Turbo ECO

: 1.0 Turbo ECO Potência : 115 cv

: 115 cv Combustível : Etanol (exclusivo)

: Etanol (exclusivo) Transmissão : Automática de 6 marchas

: Automática de 6 marchas Consumo rodoviário estimado : 11,1 km/l (com etanol)

: 11,1 km/l (com etanol) Capacidade do tanque : 44 litros

: 44 litros Porta-malas : 303 litros

Equipamentos de série

A configuração inclui itens de segurança obrigatórios e tecnologias de conectividade da linha: