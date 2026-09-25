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FICHA TÉCNICA

Onix automático por menos de R$ 100 mil? Chevrolet lança promoção

Hatch automático foca na eficiência com biocombustível, dispensando gasolina e oferecendo 6 airbags

Jair Mendonça Jr
Por
Onix ECO 2027
Onix ECO 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

A Chevrolet iniciou uma campanha comercial para o Onix ECO 2027. O modelo hatch, equipado com motor 1.0 turbo exclusivo para etanol e transmissão automática de seis marchas, passou a ser comercializado pelo valor promocional de R$ 99.990 à vista.

A ação promocional posiciona a configuração automática abaixo da tabela das opções manuais de entrada da linha.

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Condições da oferta e disponibilidade

A campanha comercial possui validade limitada e restrições de estoque.

  • Preço à vista: R$ 99.990.
  • Cor da campanha: unidades na tonalidade Azul Boreal.
  • Financiamento: a montadora disponibiliza planos com taxa zero, exigindo entrada e parcelas divididas em 12 vezes, conforme as regras vigentes na rede de concessionárias. O sedã derivado, Onix Plus ECO, também integra as ações promocionais com preço fixado em R$ 103.990.

Ficha técnica e mecânica do Onix ECO 2027

Interior Onix ECO 2027
Interior Onix ECO 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

O diferencial mecânico do Onix ECO 2027 reside no gerenciamento eletrônico da injeção e da ignição, recalibrado para aceitar exclusivamente etanol. O uso de gasolina não é permitido nesta especificação.

  • Motor: 1.0 Turbo ECO
  • Potência: 115 cv
  • Combustível: Etanol (exclusivo)
  • Transmissão: Automática de 6 marchas
  • Consumo rodoviário estimado: 11,1 km/l (com etanol)
  • Capacidade do tanque: 44 litros
  • Porta-malas: 303 litros

Equipamentos de série

A configuração inclui itens de segurança obrigatórios e tecnologias de conectividade da linha:

  • 6 airbags
  • Central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas
  • Conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
  • Chave com sensor de presença e partida por botão
  • Câmera de ré
  • Direção elétrica e ar-condicionado

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