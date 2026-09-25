FICHA TÉCNICA
Onix automático por menos de R$ 100 mil? Chevrolet lança promoção
Hatch automático foca na eficiência com biocombustível, dispensando gasolina e oferecendo 6 airbags
A Chevrolet iniciou uma campanha comercial para o Onix ECO 2027. O modelo hatch, equipado com motor 1.0 turbo exclusivo para etanol e transmissão automática de seis marchas, passou a ser comercializado pelo valor promocional de R$ 99.990 à vista.
A ação promocional posiciona a configuração automática abaixo da tabela das opções manuais de entrada da linha.
Condições da oferta e disponibilidade
A campanha comercial possui validade limitada e restrições de estoque.
- Preço à vista: R$ 99.990.
- Cor da campanha: unidades na tonalidade Azul Boreal.
- Financiamento: a montadora disponibiliza planos com taxa zero, exigindo entrada e parcelas divididas em 12 vezes, conforme as regras vigentes na rede de concessionárias. O sedã derivado, Onix Plus ECO, também integra as ações promocionais com preço fixado em R$ 103.990.
Ficha técnica e mecânica do Onix ECO 2027
O diferencial mecânico do Onix ECO 2027 reside no gerenciamento eletrônico da injeção e da ignição, recalibrado para aceitar exclusivamente etanol. O uso de gasolina não é permitido nesta especificação.
- Motor: 1.0 Turbo ECO
- Potência: 115 cv
- Combustível: Etanol (exclusivo)
- Transmissão: Automática de 6 marchas
- Consumo rodoviário estimado: 11,1 km/l (com etanol)
- Capacidade do tanque: 44 litros
- Porta-malas: 303 litros
Equipamentos de série
A configuração inclui itens de segurança obrigatórios e tecnologias de conectividade da linha:
- 6 airbags
- Central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas
- Conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
- Chave com sensor de presença e partida por botão
- Câmera de ré
- Direção elétrica e ar-condicionado