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LANÇAMENTO

Nova Honda Bros faz até 45 km por litro: confira todos os detalhes

Com motor flex de 160 cc, novas cores, piscas em LED e sistema ESS, a trail chega em outubro

Jair Mendonça Jr
Por
Nova Honda Bros
Nova Honda Bros - Foto: Divulgação Honda

A Honda apresentou a linha 2027 da NXR 160 Bros no mercado brasileiro. O modelo preserva o conjunto mecânico focado em economia de combustível, alcançando marcas expressivas de eficiência energética para uso urbano e rural.

Preços e versões

Os valores públicos sugeridos para o mercado nacional, sem incluir despesas de frete, são os seguintes:

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  • Honda NXR 160 Bros CBS: R$ 22.830
  • Honda NXR 160 Bros ABS: R$ 23.970

A versão de entrada CBS é ofertada nas cores vermelho e preto. A configuração topo de linha ABS disponibiliza vermelho e verde.

Consumo e autonomia

Nova Honda Bros
Nova Honda Bros - Foto: Divulgação Honda

A eficiência energética consolida o modelo na categoria trail:

  • Consumo médio: a média varia entre 35 km/l e 45 km/l com gasolina, dependendo das condições de pilotagem.
  • Capacidade do tanque: 12 litros
  • Autonomia máxima: pode ultrapassar os 400 quilômetros com um único abastecimento em percursos mistos.

Especificações técnicas e motor

  • Motor: Monocilíndrico, 4 tempos, OHC, arrefecido a ar, 162,7 cc
  • Combustível: FlexOne (gasolina e etanol)
  • Potência máxima: 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina a 8.000 rpm
  • Torque máximo: 1,45 kgf.m com etanol e 1,44 kgf.m com gasolina a 5.500 rpm
  • Transmissão: Câmbio de 5 marchas

Atualizações de segurança e equipamentos

As modificações da linha 2027 concentram-se nos dispositivos de sinalização:

  • Iluminação LED: Piscas em LED e indicadores de posição dianteiros integrados ao farol
  • Comandos de série: Pisca-alerta e lampejador de farol incorporados ao punho esquerdo
  • Sistema ESS: Exclusivo da versão ABS, o recurso aciona automaticamente os alertas em frenagens bruscas

Disponibilidade no mercado

As motocicletas chegam à rede de concessionárias em outubro. O plano de garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem.

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