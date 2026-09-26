LANÇAMENTO
Nova Honda Bros faz até 45 km por litro: confira todos os detalhes
Com motor flex de 160 cc, novas cores, piscas em LED e sistema ESS, a trail chega em outubro
A Honda apresentou a linha 2027 da NXR 160 Bros no mercado brasileiro. O modelo preserva o conjunto mecânico focado em economia de combustível, alcançando marcas expressivas de eficiência energética para uso urbano e rural.
Preços e versões
Os valores públicos sugeridos para o mercado nacional, sem incluir despesas de frete, são os seguintes:
- Honda NXR 160 Bros CBS: R$ 22.830
- Honda NXR 160 Bros ABS: R$ 23.970
A versão de entrada CBS é ofertada nas cores vermelho e preto. A configuração topo de linha ABS disponibiliza vermelho e verde.
Consumo e autonomia
A eficiência energética consolida o modelo na categoria trail:
- Consumo médio: a média varia entre 35 km/l e 45 km/l com gasolina, dependendo das condições de pilotagem.
- Capacidade do tanque: 12 litros
- Autonomia máxima: pode ultrapassar os 400 quilômetros com um único abastecimento em percursos mistos.
Especificações técnicas e motor
- Motor: Monocilíndrico, 4 tempos, OHC, arrefecido a ar, 162,7 cc
- Combustível: FlexOne (gasolina e etanol)
- Potência máxima: 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina a 8.000 rpm
- Torque máximo: 1,45 kgf.m com etanol e 1,44 kgf.m com gasolina a 5.500 rpm
- Transmissão: Câmbio de 5 marchas
Atualizações de segurança e equipamentos
As modificações da linha 2027 concentram-se nos dispositivos de sinalização:
- Iluminação LED: Piscas em LED e indicadores de posição dianteiros integrados ao farol
- Comandos de série: Pisca-alerta e lampejador de farol incorporados ao punho esquerdo
- Sistema ESS: Exclusivo da versão ABS, o recurso aciona automaticamente os alertas em frenagens bruscas
Disponibilidade no mercado
As motocicletas chegam à rede de concessionárias em outubro. O plano de garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem.