Nova Honda Bros faz até 45 km por litro: confira todos os detalhes

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A Honda apresentou a linha 2027 da NXR 160 Bros no mercado brasileiro. O modelo preserva o conjunto mecânico focado em economia de combustível, alcançando marcas expressivas de eficiência energética para uso urbano e rural.

Preços e versões

Os valores públicos sugeridos para o mercado nacional, sem incluir despesas de frete, são os seguintes:

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Honda NXR 160 Bros CBS : R$ 22.830

: R$ 22.830 Honda NXR 160 Bros ABS : R$ 23.970

A versão de entrada CBS é ofertada nas cores vermelho e preto. A configuração topo de linha ABS disponibiliza vermelho e verde.

Consumo e autonomia

Nova Honda Bros - Foto: Divulgação Honda

A eficiência energética consolida o modelo na categoria trail:

Consumo médio : a média varia entre 35 km/l e 45 km/l com gasolina, dependendo das condições de pilotagem.

: a média varia entre 35 km/l e 45 km/l com gasolina, dependendo das condições de pilotagem. Capacidade do tanque : 12 litros

: 12 litros Autonomia máxima : pode ultrapassar os 400 quilômetros com um único abastecimento em percursos mistos.

Especificações técnicas e motor

Motor : Monocilíndrico, 4 tempos, OHC, arrefecido a ar, 162,7 cc

: Monocilíndrico, 4 tempos, OHC, arrefecido a ar, 162,7 cc Combustível : FlexOne (gasolina e etanol)

: FlexOne (gasolina e etanol) Potência máxima : 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina a 8.000 rpm

: 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina a 8.000 rpm Torque máximo : 1,45 kgf.m com etanol e 1,44 kgf.m com gasolina a 5.500 rpm

: 1,45 kgf.m com etanol e 1,44 kgf.m com gasolina a 5.500 rpm Transmissão : Câmbio de 5 marchas

Atualizações de segurança e equipamentos

As modificações da linha 2027 concentram-se nos dispositivos de sinalização:

Iluminação LED : Piscas em LED e indicadores de posição dianteiros integrados ao farol

: Piscas em LED e indicadores de posição dianteiros integrados ao farol Comandos de série : Pisca-alerta e lampejador de farol incorporados ao punho esquerdo

: Pisca-alerta e lampejador de farol incorporados ao punho esquerdo Sistema ESS : Exclusivo da versão ABS, o recurso aciona automaticamente os alertas em frenagens bruscas

Disponibilidade no mercado

As motocicletas chegam à rede de concessionárias em outubro. O plano de garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem.