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REFORMA TRIBUTÁRIA

Novo imposto para carros começa em 2027, mas sem definição de valor

Entenda os impactos do Imposto Seletivo, as regras da reforma tributária e os os critérios

Jair Mendonça Jr
Por
Legislação estabelece que veículos menos poluentes recebam tratamento diferenciado
Legislação estabelece que veículos menos poluentes recebam tratamento diferenciado - Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE

A regulamentação da reforma tributária estabelece a cobrança do Imposto Seletivo sobre veículos a partir de 2027. O tributo federal incide sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Impacto na indústria automotiva e regras de cobrança

O texto legal define a aplicação da medida ao setor automotivo, mas o percentual exato da alíquota permanece indefinido. A definição do valor depende de votações complementares no Congresso Nacional.

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Transição tributária e eficiência energética

Fabricantes de automóveis e entidades do setor acompanham a tramitação das regras para calcular o reflexo financeiro na cadeia de produção e na comercialização.

Critérios de sustentabilidade para modelos híbridos e elétricos

A legislação estabelece que veículos menos poluentes recebam tratamento diferenciado, conforme critérios de eficiência energética. O cronograma de transição tributária avança nos próximos meses com debates técnicos sobre a tabela de incidência e as regras de cobrança para modelos a combustão, híbridos e elétricos.

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