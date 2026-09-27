Volkswagen confirma nova versão da Saveiro movida a etanol

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A Volkswagen confirmou que a picape Saveiro continuará em linha com uma versão movida exclusivamente a etanol. O lançamento da configuração Robust com cabine simples ocorrerá entre o fim de 2026 e o começo de 2027.

Estratégia comercial e incentivos fiscais

Volkswagen Saveiro Robust a etanol - Foto: Divulgação Volkswagen

A decisão visa atender o mercado de vendas diretas e frotistas com custos mais acessíveis devido ao projeto consolidado.

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A estratégia segue diretrizes tributárias do Programa Mover, similar ao movimento adotado pela Chevrolet com os modelos Onix e Onix Plus.

Versões e tabela de preços estimados

A linha Saveiro 2027 abrange diferentes configurações voltadas ao trabalho e ao uso urbano, com valores referenciais baseados na tabela de mercado:

Saveiro Robust cabine simples (foco da nova versão a etanol): preço inicial estimado ao redor de R$ 94.940.

(foco da nova versão a etanol): preço inicial estimado ao redor de R$ 94.940. Saveiro Robust cabine dupla : média de preço estipulada em R$ 108.542.

: média de preço estipulada em R$ 108.542. Saveiro Trendline cabine simples : média de preço na faixa de R$ 109.771.

: média de preço na faixa de R$ 109.771. Saveiro Extreme cabine dupla (versão topo de linha): preços que alcançam R$ 125.575.

Especificações técnicas e desempenho

Interior da Volkswagen Saveiro Robust a etanol - Foto: Divulgação Volkswagen

O veículo utiliza o motor 1.6 MSI calibrado para funcionar apenas com etanol. O conjunto mecânico entrega 116 cavalos de potência e 16,1 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas.

Dimensões e capacidade de carga

As dimensões da picape medem 4,49 metros de comprimento, 2,75 metros de distância entre-eixos, 1,89 metro de largura e 1,52 metro de altura. A caçamba possui capacidade volumétrica de 924 litros e suporta carga útil de 664 quilos.

Equipamentos de série e segurança

A lista de equipamentos de série engloba direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, sensor de estacionamento traseiro e rodas de aço de 15 polegadas.

Os itens de segurança contam com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampas, freios a disco nas quatro rodas e dois airbags obrigatórios.