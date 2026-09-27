NOVO POSICIONAMENTO
Volkswagen confirma nova versão da Saveiro movida a etanol
Picape cabine simples adota motor 1.6 MSI de 116 cv movido a etanol para baratear custos
A Volkswagen confirmou que a picape Saveiro continuará em linha com uma versão movida exclusivamente a etanol. O lançamento da configuração Robust com cabine simples ocorrerá entre o fim de 2026 e o começo de 2027.
Estratégia comercial e incentivos fiscais
A decisão visa atender o mercado de vendas diretas e frotistas com custos mais acessíveis devido ao projeto consolidado.
A estratégia segue diretrizes tributárias do Programa Mover, similar ao movimento adotado pela Chevrolet com os modelos Onix e Onix Plus.
Versões e tabela de preços estimados
A linha Saveiro 2027 abrange diferentes configurações voltadas ao trabalho e ao uso urbano, com valores referenciais baseados na tabela de mercado:
- Saveiro Robust cabine simples (foco da nova versão a etanol): preço inicial estimado ao redor de R$ 94.940.
- Saveiro Robust cabine dupla: média de preço estipulada em R$ 108.542.
- Saveiro Trendline cabine simples: média de preço na faixa de R$ 109.771.
- Saveiro Extreme cabine dupla (versão topo de linha): preços que alcançam R$ 125.575.
Especificações técnicas e desempenho
O veículo utiliza o motor 1.6 MSI calibrado para funcionar apenas com etanol. O conjunto mecânico entrega 116 cavalos de potência e 16,1 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas.
Dimensões e capacidade de carga
As dimensões da picape medem 4,49 metros de comprimento, 2,75 metros de distância entre-eixos, 1,89 metro de largura e 1,52 metro de altura. A caçamba possui capacidade volumétrica de 924 litros e suporta carga útil de 664 quilos.
Equipamentos de série e segurança
A lista de equipamentos de série engloba direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, sensor de estacionamento traseiro e rodas de aço de 15 polegadas.
Os itens de segurança contam com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampas, freios a disco nas quatro rodas e dois airbags obrigatórios.