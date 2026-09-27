GENERAL MOTORS
Silverado 2027 estreia com motor turbodiesel e 563 cavalos de potência
Nova geração da picape pesada estreia motor Duramax 8.3 V8 de 563 cv e reboque de 17 toneladas
A General Motors apresentou a linha Chevrolet Silverado HD 2027 com o motor Duramax 8.3 V8 turbodiesel. O propulsor desenvolve 563 cavalos de potência e 1.668 Nm de torque. O projeto substitui o bloco anterior de 6,6 litros e utiliza construção em ferro com pistões de aço.
A transmissão automática Allison de dez marchas gerencia a tração. A capacidade máxima de reboque atinge 17,2 toneladas com engate do tipo gooseneck. O reboque convencional suporta 9 toneladas e a carga útil na caçamba alcança 2,8 toneladas.
Versões e opções de acabamento
A estrutura da linha Heavy Duty contempla configurações voltadas ao trabalho pesado e ao transporte comercial ou recreativo nos Estados Unidos.
Work Truck (WT)
- A versão de entrada é direcionada a frotistas e operações comerciais básicas.
- O foco reside na durabilidade estrutural e na simplicidade operacional.
Custom
- A variante intermediária prioriza elementos visuais externos e utilidades urbanas, incorporando rodas de diâmetro ampliado e acabamentos específicos na carroceria.
LT / Silverado
- O modelo de volume equilibra o uso diário com capacidades elevadas de tração.
- A configuração centraliza o maior volume de vendas da gama nos mercados norte-americanos.
High Country
- A versão topo de linha foca em acabamento refinado e itens de conforto avançados, incluindo tecnologias de assistência autônoma e conectividade nativa.
Valores e posicionamento de mercado
Os preços iniciais sugeridos nos Estados Unidos variam conforme o nível de acabamento e os pacotes tecnológicos selecionados:
- Work Truck (WT): a partir de US$ 38.600 (cerca de US$ 41.395 com taxas de destino).
- Custom: a partir de US$ 43.600.
- Silverado (intermediária): a partir de US$ 47.900.
- High Country (topo de linha): a partir de US$ 71.700, registrando reajustes em razão das novas tecnologias embarcadas e do conjunto mecânico atualizado.