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GENERAL MOTORS

Silverado 2027 estreia com motor turbodiesel e 563 cavalos de potência

Nova geração da picape pesada estreia motor Duramax 8.3 V8 de 563 cv e reboque de 17 toneladas

Jair Mendonça Jr
Por
Chevrolet Silverado HD 2027
Chevrolet Silverado HD 2027 - Foto: Divulgação GM

A General Motors apresentou a linha Chevrolet Silverado HD 2027 com o motor Duramax 8.3 V8 turbodiesel. O propulsor desenvolve 563 cavalos de potência e 1.668 Nm de torque. O projeto substitui o bloco anterior de 6,6 litros e utiliza construção em ferro com pistões de aço.

A transmissão automática Allison de dez marchas gerencia a tração. A capacidade máxima de reboque atinge 17,2 toneladas com engate do tipo gooseneck. O reboque convencional suporta 9 toneladas e a carga útil na caçamba alcança 2,8 toneladas.

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Versões e opções de acabamento

Chevrolet Silverado HD 2027
Chevrolet Silverado HD 2027 - Foto: Divulgação GM

A estrutura da linha Heavy Duty contempla configurações voltadas ao trabalho pesado e ao transporte comercial ou recreativo nos Estados Unidos.

Work Truck (WT)

  • A versão de entrada é direcionada a frotistas e operações comerciais básicas.
  • O foco reside na durabilidade estrutural e na simplicidade operacional.

Custom

  • A variante intermediária prioriza elementos visuais externos e utilidades urbanas, incorporando rodas de diâmetro ampliado e acabamentos específicos na carroceria.

LT / Silverado

  • O modelo de volume equilibra o uso diário com capacidades elevadas de tração.
  • A configuração centraliza o maior volume de vendas da gama nos mercados norte-americanos.

High Country

  • A versão topo de linha foca em acabamento refinado e itens de conforto avançados, incluindo tecnologias de assistência autônoma e conectividade nativa.

Valores e posicionamento de mercado

Interior Chevrolet Silverado HD 2027
Interior Chevrolet Silverado HD 2027 - Foto: Divulgação GM

Os preços iniciais sugeridos nos Estados Unidos variam conforme o nível de acabamento e os pacotes tecnológicos selecionados:

  • Work Truck (WT): a partir de US$ 38.600 (cerca de US$ 41.395 com taxas de destino).
  • Custom: a partir de US$ 43.600.
  • Silverado (intermediária): a partir de US$ 47.900.
  • High Country (topo de linha): a partir de US$ 71.700, registrando reajustes em razão das novas tecnologias embarcadas e do conjunto mecânico atualizado.

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