Jaecoo 5 estreia em Salvador com motor híbrido e bancos para pets

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A marca Omoda & Jaecoo realiza nesta quinta-feira, 1 de outubro, o lançamento oficial do SUV Jaecoo 5 na concessionária Kazza Motors, pertencente ao Grupo NewChase.

O evento ocorre em Salvador a partir das 19h, na avenida Luís Viana Filho (Paralela), com um coquetel assinado pela chef Lucy Tavares.

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Especificações técnicas do Jaecoo 5

Jaecoo 5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O utilitário esportivo integra um sistema híbrido denominado SHS-H, capaz de entregar 224 cavalos de potência combinada. A motorização prioriza a eficiência energética e a dinâmica de aceleração para o uso urbano e rodoviário.

Dimensões e capacidade de carga

O porta-malas do modelo oferece 410 litros de volume. As linhas externas apresentam grade vertical e conjunto óptico em LED.

Recursos de tecnologia e interior

A cabine incorpora uma central multimídia com tela de 13,2 polegadas e sistema de karaokê integrado com microfone dedicado. O teto panorâmico, denominado Sky Screen, conta com cortina retrátil elétrica.

Interior adaptado para animais de estimação

Os bancos utilizam revestimento em organosilicone, material desenvolvido para resistir a marcas de unhas e facilitar a remoção de pelos. A montadora disponibiliza acessórios específicos para o transporte de animais.

Serviço do evento de lançamento

Concessionária Kazza Motors - Foto: Divulgação