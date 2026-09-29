UTILITÁRIO ESPORTIVO
Jaecoo 5 estreia em Salvador com motor híbrido e bancos para pets
Concessionária Kazza Motors na Paralela recebe lançamento do SUV com teto panorâmico e coquetel
A marca Omoda & Jaecoo realiza nesta quinta-feira, 1 de outubro, o lançamento oficial do SUV Jaecoo 5 na concessionária Kazza Motors, pertencente ao Grupo NewChase.
O evento ocorre em Salvador a partir das 19h, na avenida Luís Viana Filho (Paralela), com um coquetel assinado pela chef Lucy Tavares.
Especificações técnicas do Jaecoo 5
O utilitário esportivo integra um sistema híbrido denominado SHS-H, capaz de entregar 224 cavalos de potência combinada. A motorização prioriza a eficiência energética e a dinâmica de aceleração para o uso urbano e rodoviário.
Dimensões e capacidade de carga
O porta-malas do modelo oferece 410 litros de volume. As linhas externas apresentam grade vertical e conjunto óptico em LED.
Recursos de tecnologia e interior
A cabine incorpora uma central multimídia com tela de 13,2 polegadas e sistema de karaokê integrado com microfone dedicado. O teto panorâmico, denominado Sky Screen, conta com cortina retrátil elétrica.
Interior adaptado para animais de estimação
Os bancos utilizam revestimento em organosilicone, material desenvolvido para resistir a marcas de unhas e facilitar a remoção de pelos. A montadora disponibiliza acessórios específicos para o transporte de animais.
Serviço do evento de lançamento
- Evento: Lançamento Oficial do Jaecoo 5 – 80's Night
- Data: 1 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Kazza Motors / Grupo NewChase (av. Luís Viana Filho, 417 – sentido Centro, Salvador)