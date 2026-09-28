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DACIA HIPSTER

Renault planeja carro elétrico de 3 metros por menos de R$ 60 mil

Dacia Hipster chega em 2027 com produção na China para custar menos de 10 mil euros na Europa

Jair Mendonça Jr
Por
Dacia Hipster
Dacia Hipster - Foto: Divulgação

A Renault, por meio de sua subsidiária Dacia, desenvolve um veículo urbano compacto com lançamento previsto para 2027. O projeto, inspirado no conceito Dacia Hipster, estabelece uma meta de preço inferior a 10 mil euros (cerca de R$ 60 mil na conversão direta).

A proposta busca superar os limites dos quadriciclos urbanos atuais e entregar um automóvel completo para deslocamentos diários.

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Dimensões e estruturação do projeto

Dacia Hipster
Dacia Hipster - Foto: Divulgação

O novo modelo elétrico possui aproximadamente 3 metros de comprimento. As medidas reduzem o espaço interno, mas garantem alta mobilidade em centros urbanos densos.

A estratégia da montadora francesa consiste em ocupar a lacuna deixada entre os quadriciclos leves e os hatches tradicionais de entrada.

Produção na China para redução de custos

Interior Dacia Hipster
Interior Dacia Hipster - Foto: Divulgação

Para viabilizar a margem de preço reduzida, a fabricação ocorrerá na China.

  • Parceria com a Dongfeng: a produção utilizará a infraestrutura da joint-venture que a Renault mantém no país asiático.
  • Histórico fabril: a mesma planta industrial já foi utilizada para a montagem de modelos como o Kwid E-Tech e o Dacia Spring.
  • Logística de suprimentos: o ecossistema chinês de baterias e componentes automotivos permite cortar custos operacionais de forma significativa.

Impacto no mercado automotivo global

O segmento de elétricos acessíveis enfrenta barreiras financeiras na Europa devido aos custos de produção locais. A iniciativa da Dacia com o Hipster redefine a competitividade do setor.

Analistas apontam que a chegada de veículos elétricos abaixo da faixa de 10 mil euros pode acelerar a transição energética nas frotas urbanas e pressionar concorrentes globais a adotarem estratégias semelhantes de terceirização fabril.

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Renault.

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