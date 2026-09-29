Corolla 2026 tem desconto de quase R$ 40 mil no Brasil

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A montadora Toyota estabelece reduções de valores para a linha Corolla 2026. A medida comercial antecede a retomada das operações na unidade industrial de Indaiatuba (SP) e ocorre em um período de concorrência com modelos eletrificados e utilitários esportivos.

Valores e condições de preço

As campanhas comerciais voltadas para modalidades específicas de comercialização alteram os preços finais das versões do sedã.

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Versão GLi Hybrid

A configuração eletrificada de entrada apresenta a maior redução na tabela de preços. O modelo possui preço público superior a R$ 190.000 e registra abatimentos que superam R$ 44.000 em transações diretas e para o público elegível a programas específicos. O valor final reduz para a faixa de R$ 152.000.

Versão 2.0 XEi CVT

A configuração equipada com motor a combustão apresenta reduções menores em relação à versão híbrida. Os cortes de preço situam-se na faixa de R$ 10.700 conforme as condições vigentes na rede autorizada.

Os descontos expressivos (que chegam ou superam a faixa de R$ 40 mil, especialmente na versão híbrida) são voltados exclusivamente para vendas diretas, com foco principal no público PcD (Pessoas com Deficiência) que possui direito a isenções fiscais (como o IPI) combinadas com bônus de fábrica oferecidos pela Toyota.



Cenário do segmento de sedãs

A estratégia comercial visa manter o volume de vendas do sedã no mercado brasileiro. A marca reorganiza os processos de fabricação e avalia os custos logísticos da produção local.

A concorrência exercida por veículos importados impulsiona as redes de concessionárias a realizarem campanhas de incentivo para a comercialização dos estoques.