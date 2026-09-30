AtlasIntel anima base: aliados preveem vitória de Jerônimo no 1º turno

Os deputados que fazem parte da base de apoio ao governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), reforçaram a confiança na vitória do petista, após a AtlasIntel, em parceria com o Grupo A TARDE, divulgar uma pesquisa em que o petista aparece à frente na disputa ao Palácio de Ondina.

Segundo os dados, Jerônimo chegou aos 50,7% dos votos válidos e se aproxima de vencer a eleição em primeiro turno.

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O levantamento da AtlasIntel/A TARDE apontou um crescimento de 2 pontos percentuais para Jerônimo em relação à primeira pesquisa divulgada no início do mês de setembro. Em contrapartida, ACM Neto registrou uma queda de 2,5 pontos percentuais sobre o mesmo comparativo, chegando aos 47,5% dos votos válidos.

No cenário geral, considerando os votos brancos e nulos, Jerônimo pontua 49%, enquanto ACM Neto foi apontado como a escolha de 45,9% dos entrevistados.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 2 mil eleitores baianos, entre os dias 24 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.

Lídice: "Vitória de Jerônimo mais uma vez"

O portal A TARDE entrou em contato com alguns parlamentares da base governista e eles foram uníssonos quanto às chances de vitória de Jerônimo Rodrigues, já no primeiro turno, no próximo dia 4 de outubro.

A deputada federal e líder da bancada baiana na Câmara, Lídice da Mata (PSB), relembrou a carreata realizada na terça-feira, 29, em Salvador, que contou com a presença de Lula (PT), para reforçar a parceria entre os governos federal e estadual.

"Essa pesquisa chega na reta final para confirmar aquilo que estamos sentindo nas ruas que é a vitória de Jerônimo mais uma vez. É uma demonstração de reconhecimento ao trabalho realizado e à parceria com o presidente Lula que esteve ontem em Salvador com mais de 200 mil pessoas nas ruas, numa festa da democracia", disse.

"Agora é seguirmos mobilizados, pois a eleição é no domingo. Vamos com alegria e determinação, para garantir a continuidade desse projeto de transformação da Bahia", completou Lídice da Mata.

Robinson Almeida diz que Jerônimo levará no primeiro turno

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Robinson Almeida (PT) afirmou que a pesquisa da AtlasIntel, contratada pelo Grupo A Tarde, confirma que o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula, ambos do Partido dos Trabalhadores, serão "reeleitos no 1º turno” no próximo domingo, 4.

O petista relembrou que o instituto de pesquisa foi o único instituto a acertar o resultado da eleição em 2022 na Bahia.

“Vai ser no 1º turno. A pesquisa confirma o que sentimos nas ruas, no interior e na capital: o povo baiano quer seguir em frente com Jerônimo governador e Lula presidente. A campanha está crescendo e a vitória no domingo será ainda maior”, afirmou Robinson.