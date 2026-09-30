AtlasIntel/A TARDE: Lula lidera entre católicos na Bahia com 58%

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O eleitorado católico desponta como uma das principais bases de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, na Bahia.

Segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 30, 58% dos eleitores católicos no estado declaram voto no petista no primeiro turno, contra 24,5% que afirmam votar em Flávio Bolsonaro (PL).

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O resultado é divulgado após a polêmica envolvendo um boato de que Flávio teria interesse em retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

A informação, embora tenha sido rapidamente negada pelo candidato bolsonarista, gerou um desgaste para a campanha com o eleitorado católico.

Os dados da pesquisa também refletem uma tendência histórica de maior proximidade do eleitorado católico com políticos de esquerda e centro, enquanto o eleitorado evangélico costuma apresentar maior proximidade com candidatos de direita.

Entre os evangélicos, por exemplo, Flávio aparece à frente de Lula, enquanto o petista amplia sua vantagem entre os eleitores de outras religiões e entre aqueles que se declaram crentes sem religião.

Abaixo, confira o panorama completo do comportamento dos eleitores de cada grupo religioso nos cenários testados pela pesquisa:

1º turno: como vota cada grupo religioso

Eleitores católicos

Lula (PT): 58% das intenções de voto;

Flávio Bolsonaro (PL): 24,5%;

Ronaldo Caiado (PSD): 8%;

Augusto Cury (Avante): 5,1%;

Renan Santos (Missão): 2,1%;

Samara (UP): 0,3%;

Zema (Novo): 0,1%;

Brancos e nulos somam 1,1%, enquanto 0,8% dos entrevistados estão indecisos.

Eleitores evangélicos

Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%;

Lula (PT): 37%;

Augusto Cury (Avante): 10,1%;

Renan Santos (Missão): 4,2%;

Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%;

O grupo apresenta 4,2% de indecisos e 0,1% de votos brancos ou nulos.

Outras religiões

Lula alcança sua maior marca entre os eleitores deste grupo, com 78,7% das intenções de voto.

Flávio Bolsonaro soma 9,8%, Ronaldo Caiado registra 5,1%, Augusto Cury aparece com 4,1%, Renan Santos tem 1,3% e Samara, 0,2%. Brancos e nulos somam 0,9%.

Crentes sem religião

Lula aparece à frente, com 38,7% das intenções de voto. Augusto Cury surge em segundo lugar, com 15,1%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 13%, e Renan Santos, com 11,7%. Ronaldo Caiado registra 1,1%.

Este grupo também apresenta o maior índice de eleitores que afirmam não saber em quem votar, com 20,3%.

2º turno: como vota cada grupo religioso

No primeiro cenário de segundo turno testado pela pesquisa, que coloca Lula e Flávio Bolsonaro frente a frente, o comportamento dos eleitores também varia de acordo com a religião.

Cenário 1: Lula x Flávio Bolsonaro

Católicos: Lula tem 59%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 10,9%.

Lula tem 59%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 10,9%. Evangélicos: Flávio Bolsonaro aparece com 46,5%, contra 42,2% de Lula. Brancos, nulos e indecisos somam 11,2%.

Flávio Bolsonaro aparece com 46,5%, contra 42,2% de Lula. Brancos, nulos e indecisos somam 11,2%. Outras religiões: Lula registra 80%, contra 12,5% de Flávio Bolsonaro.

Lula registra 80%, contra 12,5% de Flávio Bolsonaro. Crentes sem religião: Lula tem 60,1%, contra 16,8% de Flávio Bolsonaro.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 24 e 28 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.