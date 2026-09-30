ELEIÇÕES 2026
AtlasIntel/A TARDE: Lula lidera entre católicos na Bahia com 58%
Pesquisa ouviu eleitores em meio à polêmica que envolve Nossa Senhora Aparecida
O eleitorado católico desponta como uma das principais bases de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, na Bahia.
Segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 30, 58% dos eleitores católicos no estado declaram voto no petista no primeiro turno, contra 24,5% que afirmam votar em Flávio Bolsonaro (PL).
O resultado é divulgado após a polêmica envolvendo um boato de que Flávio teria interesse em retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.
A informação, embora tenha sido rapidamente negada pelo candidato bolsonarista, gerou um desgaste para a campanha com o eleitorado católico.
Os dados da pesquisa também refletem uma tendência histórica de maior proximidade do eleitorado católico com políticos de esquerda e centro, enquanto o eleitorado evangélico costuma apresentar maior proximidade com candidatos de direita.
Entre os evangélicos, por exemplo, Flávio aparece à frente de Lula, enquanto o petista amplia sua vantagem entre os eleitores de outras religiões e entre aqueles que se declaram crentes sem religião.
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Abaixo, confira o panorama completo do comportamento dos eleitores de cada grupo religioso nos cenários testados pela pesquisa:
1º turno: como vota cada grupo religioso
Eleitores católicos
- Lula (PT): 58% das intenções de voto;
- Flávio Bolsonaro (PL): 24,5%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 8%;
- Augusto Cury (Avante): 5,1%;
- Renan Santos (Missão): 2,1%;
- Samara (UP): 0,3%;
- Zema (Novo): 0,1%;
- Brancos e nulos somam 1,1%, enquanto 0,8% dos entrevistados estão indecisos.
Eleitores evangélicos
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%;
- Lula (PT): 37%;
- Augusto Cury (Avante): 10,1%;
- Renan Santos (Missão): 4,2%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%;
- O grupo apresenta 4,2% de indecisos e 0,1% de votos brancos ou nulos.
Outras religiões
Lula alcança sua maior marca entre os eleitores deste grupo, com 78,7% das intenções de voto.
Flávio Bolsonaro soma 9,8%, Ronaldo Caiado registra 5,1%, Augusto Cury aparece com 4,1%, Renan Santos tem 1,3% e Samara, 0,2%. Brancos e nulos somam 0,9%.
Crentes sem religião
Lula aparece à frente, com 38,7% das intenções de voto. Augusto Cury surge em segundo lugar, com 15,1%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 13%, e Renan Santos, com 11,7%. Ronaldo Caiado registra 1,1%.
Este grupo também apresenta o maior índice de eleitores que afirmam não saber em quem votar, com 20,3%.
2º turno: como vota cada grupo religioso
No primeiro cenário de segundo turno testado pela pesquisa, que coloca Lula e Flávio Bolsonaro frente a frente, o comportamento dos eleitores também varia de acordo com a religião.
Cenário 1: Lula x Flávio Bolsonaro
- Católicos: Lula tem 59%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 10,9%.
- Evangélicos: Flávio Bolsonaro aparece com 46,5%, contra 42,2% de Lula. Brancos, nulos e indecisos somam 11,2%.
- Outras religiões: Lula registra 80%, contra 12,5% de Flávio Bolsonaro.
- Crentes sem religião: Lula tem 60,1%, contra 16,8% de Flávio Bolsonaro.
Metodologia
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 24 e 28 de setembro.
A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.