Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ATLASATARDE

ATLASATARDE

AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de Flávio Bolsonaro na Bahia

Pesquisa mostra presidente à frente do senador nos três cenários testados

Eduardo Dias
Por
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Salvador
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Salvador - Foto: Ricardo Stuckert

Candidato à reeleição ao Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) abriu uma vantagem de 30 pontos do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno na Bahia, considerando apenas os votos válidos, segundo mostra a nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, publicada nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o levantamento, Lula tem 58,9% das intenções de voto contra 28,4% de Flávio. Augusto Cury tem 4%; Renan Santos 3,7%; Ronaldo Caiado 3,3% e Zema 1%. Outros candidatos somam 0,8%.

Tudo sobre Atlasatarde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No cenário de votos totais, Lula tem 57,6% contra 27,8% de Flávio. Augusto Cury soma 3,9%; Renan Santos 3,6%; e Ronaldo Caiado 3,2%. Outros candidatos somam 1,6% e brancos e nulos chegam a 2,1%.

Em comparação com a primeira pesquisa, publicada no início de setembro, Lula cresceu 5 pontos. Saiu de 52,8% a 57,6%, enquanto Flávio saltou de 24,4% para os atuais 27,8%.

Leia Também:

POLÍTICA

AtlasIntel: Lula mantém liderança sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno
AtlasIntel: Lula mantém liderança sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno imagem

APOSTAS ONLINE

AtlasIntel: apoio à proibição das bets sobe de 73% para 75% no Brasil
AtlasIntel: apoio à proibição das bets sobe de 73% para 75% no Brasil imagem

ELEIÇÕES 2026

Lula tem 45,8% e Flávio 43,4% em nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg
Lula tem 45,8% e Flávio 43,4% em nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg imagem

Segundo turno

Numa provável disputa no segundo turno, foram testados cenários de votos totais de Lula contra Flávio, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.

  • Lula tem 61,3% contra 31,4% de Flávio; brancos ou nulos chegam a 7,3%.
  • Lula tem 59,5% contra 33,3% de Caiado; brancos ou nulos chegam a 7,2%.
  • Lula tem 59,1% contra 29,1% de Cury; brancos ou nulos chegam a 11,8%.
  • Lula tem 60,8% contra 28% de Zema; brancos ou nulos chegam a 11,2%.
  • Lula tem 61,4% contra 23,5% de Renan Santos; brancos ou nulos chegam a 15,1%.

Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, Lula chega a 66,1% contra 33,9% de Flávio Bolsonaro.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

AtlasIntel eleições na Bahia eleições no Brasil Lula

Relacionadas

Mais lidas