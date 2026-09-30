AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de Flávio Bolsonaro na Bahia

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Candidato à reeleição ao Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) abriu uma vantagem de 30 pontos do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno na Bahia, considerando apenas os votos válidos, segundo mostra a nova rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, publicada nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o levantamento, Lula tem 58,9% das intenções de voto contra 28,4% de Flávio. Augusto Cury tem 4%; Renan Santos 3,7%; Ronaldo Caiado 3,3% e Zema 1%. Outros candidatos somam 0,8%.

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No cenário de votos totais, Lula tem 57,6% contra 27,8% de Flávio. Augusto Cury soma 3,9%; Renan Santos 3,6%; e Ronaldo Caiado 3,2%. Outros candidatos somam 1,6% e brancos e nulos chegam a 2,1%.

Em comparação com a primeira pesquisa, publicada no início de setembro, Lula cresceu 5 pontos. Saiu de 52,8% a 57,6%, enquanto Flávio saltou de 24,4% para os atuais 27,8%.

Segundo turno

Numa provável disputa no segundo turno, foram testados cenários de votos totais de Lula contra Flávio, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.

Lula tem 61,3% contra 31,4% de Flávio; brancos ou nulos chegam a 7,3%.

Lula tem 59,5% contra 33,3% de Caiado; brancos ou nulos chegam a 7,2%.

Lula tem 59,1% contra 29,1% de Cury; brancos ou nulos chegam a 11,8%.



Lula tem 60,8% contra 28% de Zema; brancos ou nulos chegam a 11,2%.



Lula tem 61,4% contra 23,5% de Renan Santos; brancos ou nulos chegam a 15,1%.

Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, Lula chega a 66,1% contra 33,9% de Flávio Bolsonaro.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE entrevistou 2.000 eleitores baianos, via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), entre os dias 24 e 28 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais (2+-p.p), para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.