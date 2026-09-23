Lula tem 45,8% e Flávio 43,4% em nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg

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O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), lidera as intenções de voto à Presidência da República, de acordo com uma pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 23.

Segundo os dados, o petista aparece com 45,8% das intenções de voto, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro (PL). Como a margem de erro do levantamento é de um ponto percentual, para mais ou para menos, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

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Em terceiro lugar aparece Renan Santos (Missão), com 4,5%; seguido por Augusto Cury (Avante), com 2,1%; Ronaldo Caiado (PSD), com 1,3%; e Romeu Zema (Novo), com 0,9%. Este cenário considera os votos em branco e nulos.

Cenário de primeiro turno para a Presidência da República, segundo a AtlasIntel - Foto: Reprodução/AtlasIntel

Votos válidos

Outro cenário de primeiro turno avaliado pela pesquisa focou apenas os votos válidos — aqueles em que são descartados os brancos e nulos.

Nele, Lula tem uma vantagem maior sobre Flávio Bolsonaro: o petista tem 46,3% contra 43,9% do liberal. Neste panorama, Renan Santos (Missão) aparece com 4,6%, seguido por Augusto Cury (Avante), 2,1%; Ronaldo Caiado (PSD), 1,4%; e Romeu Zema (Novo), 0,9%.

Cenário de 1º turno à Presidência da República, segundo a AtlasIntel, com apenas os votos válidos - Foto: Reprodução/AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.015 eleitores entre os dias 17 e 22 de setembro, através do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.

Segundo turno

A pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg também trouxe um cenário de segundo turno. Nele, Lula e Flávio Bolsonaro estão praticamente empatados, sem levar em conta a margem de erro da pesquisa.

No levantamento, o petista tem 47,7% contra 47,4% do liberal — os votos em branco/nulos/não sabem são 4,9%.

Cenário de 2º turno, segundo a AtlasIntel, entre Lula e os principais candidatos à eleição - Foto: Reprodução/AtlasIntel

Quando a disputa envolve outros nomes da direita e centro, Lula também aparece à frente:

Lula: 47,6%

Romeu Zema: 42,2%

Branco/Nulo/Não Sabe: 10,2%

Lula: 47,6%

Ronaldo Caiado: 46,6%

Branco/Nulo/Não Sabe: 9,4%

Lula: 46,2%

Augusto Cury: 39,4%

Branco/Nulo/Não Sabe: 14,4%

Lula: 46,5%

Romeu Zema: 31,2%

Branco/Nulo/Não Sabe: 22,3%

2º turno: votos válidos

Quando considerados apenas os votos válidos, Lula aparece à frente de Flávio por apenas 0,4%: ele tem 50,2% das intenções de voto contra 49,8% de Flávio Bolsonaro (PL).

Cenário de 2º turno, segundo a AtlasIntel, entre Lula e os principais candidatos à eleição, considerando apenas os votos válidos - Foto: Reprodução/AtlasIntel

Quando outros candidatos são colocados no lugar de Flávio Bolsonaro, os resultados são os seguintes:

Lula (PT): 51,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 48,5%

Lula (PT): 53%

Romeu Zema (Novo): 47%

Lula (PT): 54%

Augusto Cury (Avante): 46%

Lula (PT): 59,8%

Renan Santos (Missão): 40,2%