AtlasIntel aponta apoio popular ao impeachment de Toffoli e Moraes

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Uma pesquisa do instituto AtlasIntel/Estadão, parceiro do portal A TARDE, revelou que a maioria dos brasileiros defendem o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, 22, após o vazamento de novas informações sobre as investigações envolvendo o escândalo do Banco Master e seu ex-dono, Daniel Vorcaro.

Conforme a sondagem da AtlasIntel, a desconfiança sobre Dias Toffoli está mais avançada. Para 60,5% dos entrevistados, o ministro deveria ser afastado imediatamente de suas atividades em razão das suspeitas de ligação com o caso Master.

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26,1% declararam preferência por aguardar as investigações e, caso comprovado o envolvimento, defendem o impeachment do membro da Corte. 6.5% declaram ser favoráveis a permanência do ministro.

A série histórica da AtlasIntel mostra um crescimento exponencial na defesa pelo impeachment imediato de Dias Toffoli. Em março, 49,3% declararam ser favoráveis ao afastamento do ministro, ou seja, o levantamento mais recente trouxe um crescimento de 11.2 pontos percentuais.

Apoio ao impeachment de Toffoli cresceu mais de 11 pontos - Foto: AtlasIntel

Cenário de Moraes

O questionário do instituto também tratou sobre um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No caso, 49,8% declararam ser favoráveis ao afastamento imediato do membro do STF, enquanto 31,9% afirmaram ser defensores do impeachment apenas se comprovado o envolvimento no escândalo do Banco Master.

Na mesma pesquisa, 15,1% disseram ser contrários ao impeachment de Moraes.

AtlasIntel mostra forte apoio ao impeachment de Moraes - Foto: AtlasIntel

Metodologia

A AtlasIntel/Estadão entrevistou 1.852 respondentes, entre os dias 17 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Citados no caso Master

As investigações da Polícia Federal reúne conversas sobre os contratos firmados entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes, de propriedade da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

Segundo a PF, o primeiro contrato, firmado em janeiro de 2024, previa 36 pagamentos mensais de R$ 3 milhões. Um segundo acordo, de maio de 2025, envolveu R$ 50 milhões e duas aeronaves vinculadas à empresa Viking Participações.

A PF apontou que Alexandre de Moraes aparece como responsável por alterações em arquivos relacionados ao primeiro contrato. O ministro nega irregularidades e as acusações de favorecimento.

O caso envolvendo Dias Toffoli está relacionado principalmente ao fundo de investimento Arleen e ao resort Tayayá, no Paraná. Segundo relatório da Polícia Federal obtido pela Revista Piauí, Vorcaro repassou R$ 35 milhões ao fundo, que tinha participação no empreendimento ligado à família de Toffoli.