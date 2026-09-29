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POLÍTICA

AtlasIntel: Lula mantém liderança sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Petista aparece com 45,3% das intenções de voto, enquanto candidato do PL registra 42,2%

Luan Julião
Por
O presidente Lula (PT)
O presidente Lula (PT) - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, segundo a nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29. Na medição realizada entre os dias 23 e 28 de setembro, Lula registra 45,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42,2%.

A diferença entre os dois é de 3,1 pontos percentuais. O levantamento ouviu 5.005 respondentes e tem margem de erro de 1 ponto percentual.

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O terceiro colocado é Renan Santos (Missão), com 5,2%. Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury, com 2%, Ronaldo Caiado (PSD), com 1,8%, e Romeu Zema (Novo), com 0,9%. Outros candidatos somam 0,5%. Nesse grupo, Samara (UP) registra 0,4%, enquanto Rui Costa Pimenta (PCO) aparece com 0,1%.

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram na medição.

Pesquisa foi realizada entre 23 e 28 de setembro
Pesquisa foi realizada entre 23 e 28 de setembro - Foto: Divulgação / AtlasIntel

Segundo turno

No segundo turno, o cenário mais acirrado da pesquisa é justamente entre os dois candidatos que lideram a disputa no primeiro turno. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem praticamente empatados no confronto direto.

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Lula registra 47,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 47,7%. Outros 4,8% dos entrevistados afirmam votar branco ou nulo ou não sabem em quem votar.

Quando considerados apenas os votos válidos, o empate é exato: 50% para Lula e 50% para Flávio Bolsonaro.

O resultado reforça a proximidade entre os dois principais nomes da disputa. No primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente, com 45,3%, contra 42,2% de Flávio. Na simulação de segundo turno, porém, a diferença praticamente desaparece.

Outros cenários

A pesquisa também simulou possíveis disputas de segundo turno de Lula contra os demais candidatos testados. Os resultados foram:

  • Lula x Ronaldo Caiado: 45,9% a 43,4%. Nos votos válidos, 51,4% a 48,6%.
  • Lula x Romeu Zema: 47,4% a 41,2%. Nos votos válidos, 53,5% a 46,5%.
  • Lula x Augusto Cury: 46,2% a 36,1%. Nos votos válidos, 56,1% a 43,9%.
  • Lula x Renan Santos: 46,4% a 28,9%. Nos votos válidos, 61,6% a 38,4%.

Assim, entre os cenários testados, o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro é o que apresenta a menor diferença na pesquisa.

No segundo turno, Flávio aparece numericamente à frente, com 47,7%, contra 47,6% de Lula
No segundo turno, Flávio aparece numericamente à frente, com 47,7%, contra 47,6% de Lula - Foto: Divulgação / AtlasIntel
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Candidatos ao Planalto eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula Pesquisa Eleitoral

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