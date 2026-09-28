Câmara de Salvador recua e cancela sessão que votaria projeto de vereadores

Siga o A TARDE no Google

A Câmara de Salvador (CMS) recuou e desistiu de abrir a sessão que colocaria em votação os projetos de vereadores. A mudança surgiu após um acordo entre a bancada de governo e oposição nesta segunda-feira, 28, conforme apurado pelo portal A TARDE.

A votação foi anunciada pelo presidente Carlos Muniz (PSDB) após colégio de líderes, que resultou em uma divergência entre o próprio chefe do Legislativo e o vereador Alexandre Aleluia (Novo), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sobre a apreciação das propostas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Não é o momento dessa discussão. É o momento de eleição. Os líderes [partidários] foram contra para votar os projetos de vereadores”, disse Aleluia a este portal na última quinta-feira, 24.

Vereador Alexandre Aleluia (Novo) - Foto: Divulgação | CMS

Na ocasião, os vereadores chegaram a discutir — com direito a gritos como “me respeite” —por não concordarem com a data de votação. Além disso, havia um temor maior entre alguns edis: a possibilidade de votar o requerimento que antecipa a eleição da presidência da Câmara, como já publicado por A TARDE.

Falta de acordo derruba sessão na Câmara de Salvador

Procurado, o líder da oposição, vereador Randerson Leal (Podemos) afirmou que o cancelamento da 45ª sessão leva em conta a falta de “acordo sobre quais projetos seriam votados”. Ele não especificou quais propostas seriam.

“Não tínhamos clima para votar projetos hoje. Tem [há] muitos projetos importantes que precisamos da maioria presente na sessão”, disse o vereador ao A TARDE.

Vereador Randerson Leal durante discurso - Foto: Antonio Queirós | CMS

Isso porque parte dos vereadores estão concentrados na campanha eleitoral ao governo da Bahia, como é o caso do líder do governo, Kiki Bispo (União Brasil), que apoia o candidato ACM Neto, do mesmo partido.

Na reta final da campanha, alguns edis chegaram a relatar no colégio de líderes que não haveria quórum suficiente para sustentar uma sessão e manter a votação. Ainda assim, o presidente Carlos Muniz seguiu resistente e manteve a determinação.

Câmara de Salvador abre ordem do dia

É nesse sentido que consta no site da Câmara de Salvador a publicação da ordem do dia, dando a entender, que a sessão estaria mantida.