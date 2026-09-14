Prefeitura autoriza reforma da Câmara de Salvador nesta terça (15)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), irá assinar a ordem de serviço para a requalificação e restauração da Câmara Municipal de Salvador, instalada no Paço Municipal, na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico. A obra que será autorizada na manhã desta terça-feira, 15, está orçada em cerca de R$ 18 milhões e prevê a recuperação da estrutura atingida por um incêndio em fevereiro de 2025, além da criação de novos espaços culturais e de visitação.

A intervenção será realizada em uma área de 2.508,45 m² e inclui a recuperação da estrutura e da cobertura, renovação de pisos, revestimentos, forros e esquadrias, além da modernização das instalações elétricas e hidráulicas e dos sistemas de climatização. O projeto também prevê a restauração da fachada e de ambientes internos do imóvel histórico.

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A reconstrução da cobertura, atingida pelas chamas no incêndio do ano passado, também faz parte dos serviços. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), enquanto a execução ficará sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

Consórcio venceu licitação

A Sucop anunciou na semana passada o Consórcio Paço Municipal Pentágono/Flex como vencedor da licitação para a execução das obras. O contrato está estimado em R$ 18.045.258,80, valor cerca de 20% inferior ao orçamento de referência de aproximadamente R$ 22,7 milhões.

O consórcio será responsável pela reforma, restauração e requalificação do imóvel, em regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

A concorrência adotou como critério o maior desconto sobre o valor de referência.

O que vai mudar

Além da recuperação dos danos provocados pelo incêndio, o projeto prevê intervenções para modernizar o edifício e ampliar o uso do espaço pela população.

Entre as mudanças previstas estão a restauração do imóvel tombado pelo patrimônio histórico, a instalação de sistemas de climatização e ventilação e a criação de um novo acesso principal, com recepção, escada de serviço e elevador para ampliar a acessibilidade.

O antigo Salão das Audiências será transformado em um auditório com capacidade para 128 pessoas. Já o Salão Nobre será adaptado para funcionar como foyer do novo espaço.

O projeto também prevê um mezanino destinado à TV Câmara e à Rádio Câmara, com estúdios, redação, salas de edição e espaços de apoio.

Outra alteração será no atual plenário da Câmara. Pelo projeto, o espaço deixará de receber as sessões legislativas ordinárias e será utilizado para solenidades e ocasiões especiais.

A mudança faz parte do planejamento da Câmara para transferir as sessões ordinárias para o prédio do antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé. A transferência já foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB).

Incêndio atingiu sede da Câmara

O incêndio que provocou a interdição do prédio ocorreu na tarde de 24 de fevereiro de 2025. Não houve feridos, mas o imóvel foi interditado após o incidente.

Segundo as investigações, as chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado instalado no Salão Nobre, no primeiro andar do prédio.

O fogo se espalhou pela manta térmica localizada entre o teto e o forro do lado direito do imóvel, região que abriga o Salão Nobre, as Salas das Comissões, a Chefia de Gabinete e o Memorial da Câmara.