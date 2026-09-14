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LEGISLATIVO DE SALVADOR

Prefeitura autoriza reforma da Câmara de Salvador nesta terça (15)

Sede do Legislativo soteropolitano sofreu incêndio no teto em fevereiro de 2025

Leo Almeida
Por
Sede da Câmara de Salvador
Sede da Câmara de Salvador - Foto: Antonio Queirós | CMS
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), irá assinar a ordem de serviço para a requalificação e restauração da Câmara Municipal de Salvador, instalada no Paço Municipal, na Praça Thomé de Souza, no Centro Histórico. A obra que será autorizada na manhã desta terça-feira, 15, está orçada em cerca de R$ 18 milhões e prevê a recuperação da estrutura atingida por um incêndio em fevereiro de 2025, além da criação de novos espaços culturais e de visitação.

A intervenção será realizada em uma área de 2.508,45 m² e inclui a recuperação da estrutura e da cobertura, renovação de pisos, revestimentos, forros e esquadrias, além da modernização das instalações elétricas e hidráulicas e dos sistemas de climatização. O projeto também prevê a restauração da fachada e de ambientes internos do imóvel histórico.

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A reconstrução da cobertura, atingida pelas chamas no incêndio do ano passado, também faz parte dos serviços. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), enquanto a execução ficará sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

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Consórcio venceu licitação

A Sucop anunciou na semana passada o Consórcio Paço Municipal Pentágono/Flex como vencedor da licitação para a execução das obras. O contrato está estimado em R$ 18.045.258,80, valor cerca de 20% inferior ao orçamento de referência de aproximadamente R$ 22,7 milhões.

O consórcio será responsável pela reforma, restauração e requalificação do imóvel, em regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

A concorrência adotou como critério o maior desconto sobre o valor de referência.

O que vai mudar

Além da recuperação dos danos provocados pelo incêndio, o projeto prevê intervenções para modernizar o edifício e ampliar o uso do espaço pela população.

Entre as mudanças previstas estão a restauração do imóvel tombado pelo patrimônio histórico, a instalação de sistemas de climatização e ventilação e a criação de um novo acesso principal, com recepção, escada de serviço e elevador para ampliar a acessibilidade.

O antigo Salão das Audiências será transformado em um auditório com capacidade para 128 pessoas. Já o Salão Nobre será adaptado para funcionar como foyer do novo espaço.

O projeto também prevê um mezanino destinado à TV Câmara e à Rádio Câmara, com estúdios, redação, salas de edição e espaços de apoio.

Outra alteração será no atual plenário da Câmara. Pelo projeto, o espaço deixará de receber as sessões legislativas ordinárias e será utilizado para solenidades e ocasiões especiais.

A mudança faz parte do planejamento da Câmara para transferir as sessões ordinárias para o prédio do antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé. A transferência já foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB).

Incêndio atingiu sede da Câmara

O incêndio que provocou a interdição do prédio ocorreu na tarde de 24 de fevereiro de 2025. Não houve feridos, mas o imóvel foi interditado após o incidente.

Segundo as investigações, as chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado instalado no Salão Nobre, no primeiro andar do prédio.

O fogo se espalhou pela manta térmica localizada entre o teto e o forro do lado direito do imóvel, região que abriga o Salão Nobre, as Salas das Comissões, a Chefia de Gabinete e o Memorial da Câmara.

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Câmara Muncipal de Salvador Preifeitura de Salvador

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